NBA Playoffs - Utah Jazz : Gobert, un monstre à terre

Non, ce n'était pas une lutte acharnée du championnat de France, mais bien un match 7 d'une série de playoffs NBA qui fait déjà date. A 80-78, score final entre les Nuggets et le Jazz, il est vrai qu'il y avait de quoi s'y laisser prendre. Mais petitesse du décompte ou pas, Denver et Utah nous ont offert une série pleine de rebondissements jusqu'au bout - c'est la première fois qu'une franchise renverse un 3-1 en sa défaveur (et la seizième fois dans l'histoire) depuis le sacre du Cleveland de LeBron James face aux Warriors en 2016. C'est donc terminé pour Rudy Gobert, qui n'a pourtant pas ménagé sa peine.



Le géant français a terminé à 19 points et 18 rebonds, avec un double-double dans le seul quatrième quart-temps : dix points et douze rebonds (!). Les Nuggets ont été limités à 30 minuscules points sur la deuxième période, quinze par quart-temps, et c'est évidemment de son fait. Son duel face à Nikola Jokic, tout de même grand bonhomme du match avec 30 points (meilleur marqueur) et quatorze rebonds, a été d'une intensité assez immense. Preuve que la perte de son statut de double meilleur défenseur de la Ligue, cédé la semaine dernière à Giannis Antetokounmpo, n'a pas affecté Gobert plus que ça (il a terminé troisième cette année).



Mitchell : « Ce n'est rien par rapport aux familles des victimes »



Au contraire, peut-être cette déception lui a-t-elle enlevé une certaine pression et permis d'aller puiser toujours plus loin pour sortir ce type de performance... Si la déception est forcément gigantesque de ne pas pouvoir défier les Clippers pour une place en finale de Conférence, l'avenir s'annonce néanmoins toujours plus délicieux pour l'ancien Choletais, qui a capté l'ultime rebond et délivré la passe qui aurait pu permettre à Mike Conley de qualifier le Jazz. Sur le tir de ce dernier à trois points, au buzzer, le ballon a léché l'arceau avant de ressortir. Donovan Mitchell, moins en vue que précédemment, a été relevé par son compère Jamal Murray (lui aussi plus dans le creux) dès la fin de la partie.



Le leader du Jazz, en conférence de presse, a conclu sur un nouveau rappel sociétal : « L'état dans lequel je me sens n'est rien, par rapport aux familles des victimes de violences policières et de racisme. Je peux seulement imaginer... Qu'on gagne ou qu'on perde, c'était la première chose que je voulais dire. »



Le Jazz éliminé malgré un grand Gobert :