Une véritable renaissance. Envoyé au Thunder par les Rockets l’été dernier après avoir réalisé la pire saison de sa carrière, Chris Paul était jugé trop vieux et trop cher. Et beaucoup pensaient qu’on ne le reverrait pas de sitôt en Playoffs, tant la franchise d’Oklahoma City, en pleine reconstruction après les départs de Russell Westbrook et Paul George, semblait destinée à une saison de transition. Mais "CP3" (35 ans) ne l’entendait pas de cette oreille. Dans un rôle de grand frère et même de mentor, il a porté ses jeunes coéquipiers, au moins, jusqu’au septième et dernier match du premier tour des play-offs de la conférence Ouest.



15 points dans le dernier quart



Car lundi soir, face à son ancienne équipe des Rockets, c’est lui qui a fait la différence dans le money-time, permettant aux siens de s’imposer 104-100. Il finit avec 28 points, dont 15 dans le dernier quart-temps, inscrivant même 8 des 12 derniers points du Thunder. Billy Donovan, son coach, avait bien essayé de le faire souffler à un peu plus de 6 minutes de la fin. Mais Houston a profité de deux pertes balles des joueurs d’OKC pour leur passer un 5-0. Après un temps mort, Paul, qui a également compilé 7 rebonds, 3 passes et 3 interceptions, est revenu sur le parquet et a inscrit deux tirs à 3 points consécutifs pour égaliser à 98-98.



LeBron l'attend



Il a ensuite continué à faire vivre un enfer à Robert Covington, provoquant la faute et marquant ses deux lancers francs, pour donner un avantage de deux points aux siens à 13 secondes du buzzer (102-100). Ironie du sort, c’est ensuite le revenant Westbrook, contre qui il a été échangé l’an dernier, qui perdait un ballon décisif avant que Danilo Gallinari ne plie l’affaire aux lancers. La septième balle perdue pour lui, lors d’une soirée où Paul, qui termine à +20 de différentiel, n’en a lui pas perdu la moindre. "Certains sont faits pour le quatrième quart temps et les moments décisifs, d’autres non", commentait-il ensuite pour TNT. "Respectez Chris Paul !", a tonné sur Twitter son grand ami LeBron James, qui pourrait le retrouver dans quelques jours avec ses Lakers au deuxième tour des play-offs.