Plus d’informations à suivre...



NBA - PLAYOFFS 2020 (A ORLANDO)

Premier tour



Conférence Est



Toronto Raptors (2) - Brooklyn Nets (7) : 3-0

Match 1 - Toronto - Brooklyn : 134-110

Match 2 - Toronto - Brooklyn : 104-99

Match 3 - Brooklyn - Toronto : 92-117

> Timothé Luwawu-Cabarrot (BKN) : 10 points à 3/18 aux tirs (dont 2/11 à trois points) et 2/2 aux lancers francs, 3 rebonds, 3 passes et 1 faute en 35 minutes



Match 4 le dimanche 23 août

Match 5 (si nécessaire) le mardi 25 août

Match 6 (si nécessaire) le jeudi 27 août

Match 7 (si nécessaire) le samedi 29 août