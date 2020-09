A le voir s’envoler pour aller écraser des dunks sur les têtes de ses adversaires, on a du mal à croire que LeBron James a 35 ans et dispute sa 17e saison NBA. Et pourtant. Drafté en 2003, il continue ainsi à martyriser les arceaux et ses adversaires, et l’a de nouveau fait mardi soir, lors de la deuxième victoire consécutive de ses Lakers face aux Rockets en demi-finale de la conférence Ouest (112-102). Avec 36 points, 7 rebonds, 5 passes et 4 contres, il a été le grand artisan de ce nouveau succès, bien aidé par un Rajon Rondo en mode play-offs (21 points et 9 passes) et un Anthony Davis égal à lui-même (26 points et 15 rebonds).



LeBron n'en avait "jamais rêvé"



Grâce à ce succès, "King James" s’est aussi offert un nouveau record. Il est devenu, avec 162 victoires, le recordman des succès en play-offs, devançant l’ancien meneur des Lakers Derek Fisher (161). "C’est quelque chose dont je n’avais jamais rêvé", a-t-il ensuite avoué. Pour son entraîneur, "personne n’impacte autant le jeu que LeBron James. Ça a encore été vrai cette saison. C’est pour ça qu’il devrait être MVP. Et franchement, c’est probablement celui qui a le plus d’influence sur la victoire. Et de le voir s’offrir ce record, ça le prouve encore un peu plus."



Le King ne devrait pas être MVP



Malgré l’élimination prématurée des Bucks, privés de Giannis Antetokounmpo (cheville droite) pour leur dernier match face au Heat, le trophée de MVP, qui récompense le meilleur joueur de la saison régulière, devrait revenir pour la deuxième année consécutive au "Greek Freak". Mais James a un autre objectif : la conquête d’une quatrième bague de champion, pour ses premiers play-offs avec les Lakers. "Au niveau du rythme, je suis bien, et je veux continuer comme ça. Je dois être efficace sur le parquet et faire tout mon possible pour que mon équipe l’emporte. Le plus important est de gagner pour moi, ça a toujours été le cas", a-t-il ainsi poursuivi. Mais avant de rêver à un nouveau titre, il faudra d’abord écarter ces Rockets, qui n’ont pas dit leur dernier mot.