NBA - Play-offs : Victoire à l'extérieur pour Utah

BASKET - NBA / PLAY-OFFS

Samedi 16 avril 2022 (horaires en heure française)

Le Jazz est ambitieux pour les play-offs et l’a immédiatement démontré. Sur le parquet des Mavericks, la franchise basée à Salt Lake City a remporté le Match 1 de la série les opposant au premier tour de la Conférence Ouest. Un match d’ouverture de la phase finale qui a d’abord été indécis mais, malgré l’absence d’un Luka Doncic forfait de dernière minute en raison d’une blessure au mollet gauche, les Mavs ont fait une première moitié de rencontre intéressante. Grâce notamment à Jalen Brunson (24 points, 7 rebonds, 5 passes) et Spencer Dinwiddie (22 points, 8 passes), la franchise de Dallas a fait la course en tête pour mener de neuf points à trois minutes et demie de la mi-temps. C’est alors que le Jazz a embrayé, avec Bojan Bogdanovic (26 points, 5 rebonds) à la manœuvre. Le résultat a été un changement de tendance et deux points d’avance pour Utah à la pause. Avec un Rudy Gobert plus rebondeur que marqueur (5 points, 17 rebonds), la franchise basée à Salt Lake City n’a pas coupé son effort au retour sur le parquet. L’écart a alors été à la hausse pour atteindre un maximum de douze longueurs en fin de troisième quart-temps. Les douze dernières minutes ont d’abord vu le Jazz tenir bon avant de plier face à la fin de match tonitruante des Mavericks. Une équipe de Dallas qui s’est rapprochée à un point à deux minutes du buzzer. Toutefois, Donovan Mitchell s’est montré adroit aux lancers francs (32 points, 6 rebonds, 6 passes) pour permettre au Jazz de s’imposer de six points (93-99) et de prendre l’avantage dans la série.Dallas Mavericks -: 93-99 >>> Utah mène 1-0 dans la sérieFrank Ntilikina (DAL) n’a pas jouéRudy Gobert (UTAH) : 5 points à 0/1 aux tirs et 5/6 aux lancers francs, 17 rebonds, 3 contres, 1 perte de balle et 3 fautes en 35 minutesMemphis Grizzlies - Minnesota TimberwolvesPhiladelphia 76ers - Toronto RaptorsGolden State Warriors - Denver Nuggets