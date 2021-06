NBA - Play-offs : Utah s'arrache contre les Clippers, Philadelphie égalise contre Atlanta

Philadelphie répond à Atlanta

BASKET – NBA / PLAY-OFFS 2021

2eme tour

Conférence Est

PHILADELPHIA 76ERS (1) - ATLANTA HAWKS (5) : 1-1

Conférence Ouest

UTAH JAZZ (1) - LOS ANGELES CLIPPERS (4) : 1-0

Utah s'est arraché. Du côté de la conférence Ouest, dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre du match 1 du deuxième tour des play-offs de NBA, le Jazz est venu à bout des Clippers de Los Angeles (112-109). Une victoire finale qui s'est véritablement dessinée dans les tous derniers instants de cette rencontre. En effet, c'est un ultime contre décisif du Français Rudy Gobert (10 points, 12 rebonds), lors de la dernière possession, qui permet ainsi à la franchise basée à Salt Lake City de prendre les devants dans cette toute nouvelle série qui vient juste de démarrer (1-0)., 3 rebonds et 5 passes décisives. Pourtant, c'est un match où Utah est véritablement passé par toutes les émotions. Comme par exemple lors du premier quart-temps. Alors menés 10-2, les Clippers ont infligé un cinglant 22-2 à leurs adversaires d'un soir et profité des 20 tirs consécutifs ratés par le Jazz pour retourner la situation (12-24). Ce n'est ensuite qu'à la fin du troisième et avant-dernier quart-temps que les locaux ont alors réussi à repasser devant, avant ensuite de ne plus jamais être repris.Philadelphie revient déjà. Du côté de la conférence Est, dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre du match 2 du deuxième tour des play-offs de NBA, les Sixers ont battu les Atlanta Hawks (118-102), pour égaliser dans cette série (1-1). Une rencontre où Joel Embiid a encore fait plus que s'illustrer. En effet, le joueur termine meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec un double-double à la clé et des statistiques personnelles de 40 points, 12 rebonds et 2 passes décisives.A ses côtés, Shake Milton a également répondu présent, lors de la deuxième mi-temps (14 points). En face, la star locale, à savoir Trae Young, termine en double-double (21 points, 2 rebonds, 11 passes décisives), mais Ben Simmons avait pour mission de le contenir du mieux possible, ce qui a même plutôt bien marché lors des premières minutes de cette rencontre et le score s'en est alors fait ressentir (23-6). Si les Hawks ont semblé un temps être en mesure de recoller, au niveau du tableau d'affichage, les Sixers ont assez rapidement repris leurs aises, dans le deuxième quart-temps, même si, à la pause, leur avance n'était alors que de +2 (57-55). C'est à ce moment-là que Milton a pris les choses en main, en sortie de banc, pour le résultat que l'on connaît.Match 1 - Philadelphia 76ers -: 124-128Match 2 -- Atlanta Hawks : 118-102Match 3 : Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers le 11 juinMatch 4 : Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers le 14 juinMatch 5 : Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks le 16 juinMatch 6 (si nécessaire) : Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers le 18 juinMatch 7 (si nécessaire) : Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks le 20 juinMatch 1 -- Los Angeles Clippers : 112-109>>> Rudy Gobert (UTA) (10 points (2/6 aux tirs, 0/0 à 3pts et 6/9 aux lancers-francs), 12 rebonds, 0 passe décisive, 5 fautes, 0 interception, 2 ballons perdus et 3 contres en 33 minutes de jeu).>>> Nicolas Batum (LAC) (6 points (2/4 aux tirs, 2/4 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 4 rebonds, 2 passes décisives, 2 fautes, 1 interception, 1 ballon perdu et 0 contre en 21 minutes de jeu).Match 2 : Utah Jazz - Los Angeles Clippers le 10 juinMatch 3 : Los Angeles Clippers - Utah Jazz le 12 juinMatch 4 : Los Angeles Clippers - Utah Jazz le 14 juinMatch 5 (si nécessaire) : Utah Jazz - Los Angeles Clippers le 16 juinMatch 6 (si nécessaire) : Los Angeles Clippers - Utah Jazz le 18 juinMatch 7 (si nécessaire) : Utah Jazz - Los Angeles Clippers le 20 juin