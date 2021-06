NBA - Play-offs : Phoenix frappe le premier face aux LA Clippers

Booker brille en l’absence de Paul

BASKET – NBA / PLAY-OFFS 2021

Finales de Conférence

Conférence Ouest

PHOENIX SUNS (2) - LOS ANGELES CLIPPERS (4) : 1-0

Les Suns ne s’arrêtent plus ! Après avoir éliminé le champion NBA en titre, les Los Angeles Lakers, puis avoir balayé sans aucune autre forme de procès les Denver Nuggets, les joueurs de l’Arizona ont démarré leur finale de la Conférence Ouest face aux Los Angeles Clippers avec une victoire au terme d’un duel à très haute intensité. Pourtant, ce sont les Californiens, emmenés par l’inévitable Paul George (34 points) et un Nicolas Batum discret mais présent (5 points, 10 rebonds), qui ont fait la course en tête pendant l’essentiel du premier quart-temps… jusqu’à un dernier tir à trois points de Cameron Johnson (12 points) pour remettre les deux équipes à égalité au terme des douze premières minutes. Le deuxième quart-temps a vu les deux formations se répondre à coup de séries de six à dix points consécutifs. L’indécision était totale mais Devin Booker est sorti de sa boîte pour donner trois longueurs d’avance aux Suns à la pause. Devant toujours composer sans Chris Paul, les Suns s’en sont remis à leur arrière-star pour mettre en difficulté les Clippers.Car, dès le retour sur le parquet, ce sont les joueurs de Phoenix qui ont fait le jeu et pris jusqu’à huit longueurs d’avance. Mais les Californiens étaient décidés à ne rien lâcher après avoir sorti le Jazz au bout du match 7. Grâce à un 16-2, ils ont inversé la tendance mais sans parvenir à conserver les commandes. Il faut dire que Devin Booker a haussé le ton avec un triple-double à la clé (40 points, 13 rebonds, 11 passes). Toutefois, Paul George a réagi avec un tir à trois points qui a remis les deux équipes à égalité avec douze minutes en coreà jouer. L’entame du quatrième quart-temps a été la clé. Avec un 12-2, les Suns se sont constitués un matelas de dix points qui a longtemps tenu. Ce n’est que dans les deux dernières minutes que la défense de Phoenix a commencé à se crisper, ce qui a profité à Rajon Rondo (8 points, 7 passes) et Terance Mann (9 points), qui ont ramené les Clippers à deux points avec 22 secondes à jouer. Mais Devin Booker a sifflé la fin de la récréation et assuré la victoire de son équipe de six points (120-114). Les Suns prennent l’ascendant mais tout reste à faire.Match 1 -- Los Angeles Clippers : 120-114Nicolas Batum (LAC) : 5 points à 2/5 aux tirs (dont 1/4 à trois points), 10 rebonds, 3 passes, 1 contre et 2 fautes en 36 minutesMatch 2 : Phoenix Suns - Los Angeles Clippers le 22 juinMatch 3 : Los Angeles Clippers - Phoenix Suns le 24 juinMatch 4 : Los Angeles Clippers - Phoenix Suns le 26 juinMatch 5 (si nécessaire) : Phoenix Suns - Los Angeles Clippers le 28 juinMatch 6 (si nécessaire) : Los Angeles Clippers - Phoenix Suns le 30 juinMatch 7 (si nécessaire) : Phoenix Suns - Los Angeles Clippers le 2 juillet