NBA (play-offs) : Phoenix et les Clippers égalisent, Brooklyn prend le large

Les Lakers perdent le Match 4 et Davis

Doncic diminué, les Clippers égalisent

Brooklyn y est presque

BASKET – NBA / PLAY-OFFS 2021

1er tour

Conférence Est

BROOKLYN NETS (2) - BOSTON CELTICS (7) : 3-1

Conférence Ouest

PHOENIX SUNS (2) - LOS ANGELES LAKERS (7) : 2-2

LOS ANGELES CLIPPERS (4) - DALLAS MAVERICKS (5) : 2-2

Les Lakers pensaient peut-être avoir fait le plus dur en ayant l'avantage du terrain à l'issue du Match 3 contre Phoenix. Mais les champions en titre se retrouvent de nouveau en danger après leur défaite à domicile lors du Match 4 (92-100), ce qui permet aux Suns de revenir à 2-2 dans la série.Privés de Kentavious Caldwell-Pope, remplacé dans le cinq majeur par Wesley Matthews, les Californiens ont réussi une bonne première mi-temps, et ont même mené de onze points au milieu du deuxième quart. Mais l'absence de Davis s'est fait ressentir en deuxième. Les Suns n'ont cessé de creuser l'écart, dans le sillage d'un Chris Paul à 18 points et 9 passes, qui avait insisté auprès de son coach pour jouer alors que Monty Williams souhaitait qu'il repose son épaule. Le collectif de Phoenix (17pts pour Crowder, 14pts et 17rbds pour Ayton, 17pts pour Booker, 13pts pour Payne) a fait la différence et l'écart a grimpé jusqu'à +18. Alors qu'en face, LeBron James, qui a fini à 25 points, 12 rebonds et 6 passes, n'a pas pu tout faire seul. Les Lakers ont plutôt intérêt à ce que Davis revienne dès le Match 5...Pour la septième fois sur les 50 dernières saisons, les équipes évoluant à l'extérieur ont remporté les quatre premiers matchs de la série. Après leurs deux défaites au Staples Center qui semblaient presque les condamner, les Clippers ont très bien réagi en allant remporter les deux matchs dans le Texas.Dans cette rencontre sans suspense, les Clippers menaient 31-22 à la fin du premier quart, 61-45 à la mi-temps et 82-60 à la fin du troisième quart. Kawhi Leonard a poursuivi sur sa lancée, avec un nouveau très bon match, à 29 points, 10 rebonds et 3 passes. Paul George finit quant à lui avec 20 points et 9 rebonds et Reggie Jackson avec 15 points. En face, Luka Doncic était diminué par une douleur aux cervicales, et cela s'est ressenti sur ses statistiques. Le Slovène s'est "contenté" de 19 points, 6 rebonds et 6 passes en 36 minutes, bien loin de ses standards habituels (18pts et 5rbds pour Porzingis). Comme les Lakers avec Davis, les Mavs ont tout intérêt à avoir un Doncic à 100% pour espérer gagner cette série désormais.Brooklyn avait lâché un match à Boston, la faute à un Jayson Tatum à 50 points, mais pas deux ! Les Nets, qui font partie des favoris à la victoire finale, veulent conclure la série au plus vite, et ils ont remporté le Match 4 au TD Garden sur le score de 126-141 pour mener désormais 3-1. Même si Tatum a encore réussi un grand match, avec 40 points (10 sur 22 aux tirs et 17 sur 17 aux lancers-francs), il était trop esseulé, surtout avec les forfaits de Kemba Walker (genou) et Robert Williams (cheville) juste avant la rencontre. Si bien que les C's, qui jouaient pour la première fois depuis des lustres depuis 17 226 spectateurs, ont tenu pendant un quart-temps avant de craquer, Brooklyn creusant l'écart pour compter 27 points d'avance en fin de troisième quart. Si Tatum était seul pour les Celtics,Les joueurs de Steve Nash sont lancés, et ils ont bien l'intention d'en finir avec cette série (et ainsi rejoindre Milwaukee) dès mardi au Barclays Center.Match 1 -- Boston Celtics : 104-93Match 2 -- Boston Celtics : 130-108Match 3 -- Brooklyn Nets : 125-119Match 4 - Boston Celtics -: 126-141>>> Stats d'Evan Fournier (BOS) : 28 minutes de jeu, 16 points (5 sur 15 aux tirs dont 2/9 à 3pts), 2 passes, 1 interception, 3 fautes>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 53 secondes de jeu, 0 point (0 tir)Match 5 : Brooklyn Nets - Boston Celtics le 1er juinMatch 6 (si nécessaire) : Boston Celtics - Brooklyn Nets le 3 juinMatch 7 (si nécessaire) : Brooklyn Nets - Boston Celtics le 5 juinMatch 1 -- Los Angeles Lakers : 99-90Match 2 - Phoenix Suns -: 102-109Match 3 -- Phoenix Suns : 109-95Match 4 - Los Angeles Lakers -: 92-100Match 5 : Phoenix Suns - Los Angeles Lakers le 1er juinMatch 6 : Los Angeles Lakers - Phoenix Suns le 3 juinMatch 7 (si nécessaire) : Phoenix Suns - Los Angeles Lakers le 5 juinMatch 1 - Los Angeles Clippers -: 103-113Match 2 - Los Angeles Clippers -: 121-127Match 3 - Dallas Mavericks -: 108-118Match 4 - Dallas Mavericks -: 81-106>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 36 minutes de jeu, 10 points (3 sur 8 aux tirs dont 2/6 à 3pts), 5 rebonds, 4 interceptions, 2 contres, 2 ballons perdus, 1 fauteMatch 5 : Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks le 2 juinMatch 6 : Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers le 4 juinMatch 7 (si nécessaire) : Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks le 6 juin