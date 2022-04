NBA (play-offs) : Philadelphie et Golden State font le break, Dallas recolle contre Utah

Philadelphie et Golden State doublent la mise. Déjà vainqueur du premier match, là encore sur leur parquet, les Sixers et les Warriors ont récidivé, ce lundi soir dans le match 2, aux dépens de Toronto (112-97) et de Denver (126-106). Dans les deux rencontres, les favoris pour se hisser en demi-finales de conférence, à l'Est comme à l'Ouest, n'ont de surcroît jamais tremblé pour décrocher à l'arrivée ce nouveau succès qui leur permet de faire le break dans la série lors de ces play-offs de NBA. Porté par son trio Stephen Curry - Jordan Poole - Klay Thompson, auteur de 84 points des 126 inscrits par les Warriors (34 points dont 5 sur 10 à trois points pour Curry), Golden State a tranquillement tenu en respect les Nuggets et leur MVP Nikola Jokic, auteur d'un double-double (26 points, 11 rebonds) mais qui a semblé bien seul pour tenter de freiner la Dub Nation.

Utah et Gobert rejoints

En Pennsylvanie, Joel Embiid, auteur lui aussi d'un double-double (31 points, 11 rebonds), a porté son équipe (20 points et 10 rebonds pour Harris, 14 points pour Harden) pendant toute cette deuxième soirée face à des Raptors en petite forme, même si Pascal Siakam y est lui aussi allé de son double-double (20 points, 10 rebonds). Philadelphie mène 2-0 et son coach emblématique Doc Rivers compte désormais cent victoires en play-offs dans sa carrière. Tout est à refaire en revanche pour Dallas et Utah. Les Mavericks, battus chez eux par le Jazz dans le match 1, ont recollé lundi en s'imposant dans le match 2 (110-104) face au cinquième de la saison régulière. Jalen Brunson, déchaîné (41 points, 8 rebonds, 5 passes), a sorti le match de sa vie et fait ainsi oublier que Luka Doncic, la star maison côté Mavs, était de nouveau absent. Gêné par Maxi Kleber (25 points), l'autre homme fort des Texans dans cette partie, Rudy Gobert a dû se contenter de 8 points. Ce qui n'a pas empêché le pivot français de prendre 17 rebonds et d'ajouter deux contres de plus à son compteur.



BASKET - NBA / PLAY-OFFS 2022

Premier tour



Conférence Est

PHILADELPHIA 76ERS (4) - TORONTO RAPTORS (5) : 2-0

Match 1 - Philadelphia 76ers - Toronto Raptors : 131-111

Match 2 - Philadelphia 76ers - Toronto Raptors : 112-97

Match 3 le mercredi 20 avril Toronto

Match 4 le samedi 23 avril à Toronto

Match 5 (si nécessaire) le lundi 25 avril à Philadelphia

Match 6 (si nécessaire) le jeudi 28 avril à Toronto

Match 7 (si nécessaire) le samedi 30 avril à Philadelphia



Conférence Ouest

GOLDEN STATE WARRIORS (3) - DENVER NUGGETS (6) : 2-0

Match 1 - Golden State Warriors - Denver Nuggets : 123-107

Match 2 - Golden State Warriors - Denver Nuggets : 126-106

>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 37 minutes, 8 points (2 sur 5 aux tirs), 17 rebonds, 2 passes, 2 contres, 4 ballons perdus, 3 fautes

Match 3 le jeudi 21 avril à Denver

Match 4 le dimanche 24 avril à Denver

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 27 avril à Golden State

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 29 avril à Golden State

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 1er mai à Denver



DALLAS MAVERICKS (4) - UTAH JAZZ (5) : 1-1

Match 1 - Dallas Mavericks - Utah Jazz : 93-99

Match 2 - Dallas Mavericks - Utah Jazz : 110-104

Match 3 le jeudi 21 avril à Utah

Match 4 le samedi 23 avril à Utah

Match 5 (si nécessaire) le lundi 25 avril à Dallas

Match 6 (si nécessaire) le jeudi 28 avril à Utah

Match 7 (si nécessaire) le samedi 30 avril à Dallas