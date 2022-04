NBA - Play-offs : Philadelphie et Golden State débutent idéalement

Retour gagnant pour Curry

BASKET - NBA / PLAY-OFFS

Samedi 16 avril 2022

>

>

>

Une nouvelle fois attendus en cette fin de saison, les Sixers ont réussi leurs débuts.Si le duo, composé de Joel Embiid (19 points et 15 rebonds) et de James Harden (22 points et 14 passes), était logiquement scruté de près, c'est Tyrese Maxey (38 points) qui a surtout fait le show dans la nuit de samedi à dimanche, ainsi que Tobias Harris (26 points, 6 rebonds et 6 passes). Grâce à deux bons premiers quart-temps de leur part (69-51 à la pause), les joueurs de Doc Rivers se sont facilités les choses pour leur entrée en lice dans ces play-offs 2022.A l'inverse, battus, les Raptors ont en plus vu leur rookie Scottie Barnes (15 points, 10 rebonds et 8 passes) être touché à la cheville gauche en fin de rencontre, sa participation au match 2 dans deux jours est donc incertaine pour l'heure.De leur côté, tout va bien pour les Warriors ces derniers temps. Après une belle fin de saison régulière marquée par six victoires de suite,Absent depuis pile un mois (17 mars), le meneur All-Star était de retour sur les parquets cette nuit chez lui au Chase Center. En sortie de banc, il ainsi pu aider sa franchise à l'emporter (16 points en 22 minutes à son actif). Si les Nuggets de Nikola Jokic (25 points, 10 rebonds et 6 passes) ont mieux débuté (26-27), la réponse des joueurs de Steve Kerr a fait mal lors des deux quart-temps suivants (64-43 lors de ces deux-là).Alors que la machine des Warriors semble à nouveau bien fonctionner, Mike Malone va devoir trouver rapidement un moyen d'enrayer tout ça d'ici la deuxième rencontre de cette série (le 19 avril).Dallas Mavericks -: 93-99 >>> Utah mène 1-0 dans la sérieFrank Ntilikina (DAL) n’a pas jouéRudy Gobert (UTAH) : 5 points à 0/1 aux tirs et 5/6 aux lancers francs, 17 rebonds, 3 contres, 1 perte de balle et 3 fautes en 35 minutesMemphis Grizzlies -: 117-130 >>> Minnesota mène 1-0 dans la sérieKillian Tillie (MEM) n’a pas joué- Toronto Raptors : 131-111 >>> Philadelphia mène 1-0 dans la série- Denver Nuggets : 123-107 >>> Golden State mène 1-0 dans la série