NBA - Play-offs : Philadelphie et Dallas se relancent

Dallas a tenu

BASKET - NBA / PLAY-OFFS 2022

Demi-finales

MIAMI HEAT (1)

- PHILADELPHIA 76ERS (4) : 2-1

PHOENIX SUNS (1)

- DALLAS MAVERICKS (4) : 2-1

Les Sixers n'ont pas fait de détails. Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre des play-offs de NBA, le Game 3 des demi-finales de conférence Est, Philadelphia a tranquillement battu le Heat de Miami (99-79), pour se relancer dans cette série (2-1)., aux côtés de Tyrese Maxey (21 points, 2 rebonds, 6 passes décisives), Danny Green (21 points, 4 rebonds) ou bien encore James Harden (17 points, 8 rebonds, 6 passes décisives). Dans cette rencontre, le Heat a mené pendant une petite partie du premier quart-temps, mais les locaux ont vite repris les choses en main. C'est véritablement à l'occasion du quatrième et dernier quart-temps que l'écart entre les deux franchises est alors devenu plus conséquent, grâce à un 31-14, dans cette ultime période, de la franchise de Philadelphie.Les Mavs ont parfaitement bien réagi. Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre des play-offs de NBA, le Game 3 des demi-finales de conférence Ouest, les Mavericks de Dallas ont battu les Suns de Phoenix (103-94), pour se relancer dans cette série (2-1).Très vite, les Mavericks ont alors répondu, pour prendre les commandes, au niveau du tableau d'affichage. L'écart n'a jamais forcément été fait, mais Dallas a donc su résister jusqu'au bout, pour finir par avoir le dernier mot. Pour construire ce fameux succès, les locaux ont pu notamment s'appuyer sur deux hommes, à savoir Jalen Brunson (28 points, 4 rebonds, 5 passes décisives) et Luka Doncic (26 points, 13 rebonds, 9 passes décisives). Les Mavs restent donc plus que jamais en vie dans cette série.Match 1 -- Philadelphie Sixers : 106-92Match 2 -- Philadelphie Sixers : 119-103Match 3 -- Miami Heat : 99-79Match 4 le dimanche 8 mai à PhiladelphieMatch 5 le mardi 10 mai à MiamiMatch 6 (si nécessaire) le mercredi 11 mai à PhiladelphieMatch 7 (si nécessaire) le samedi 14 mai à MiamiMatch 1 -- Dallas Mavericks : 121-114Match 2 -- Dallas Mavericks : 129-109Match 3 -- Phoenix Suns : 103-94>>> Frank Ntilikina (DAL) (0 point (0/0 aux tirs, 0/0 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 0 rebond, 0 passe décisive, 2 fautes, 1 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 12 minutes de jeu).Match 4 le dimanche 8 mai à DallasMatch 5 le mardi 10 mai à PhoenixMatch 6 (si nécessaire) le mercredi 11 mai à DallasMatch 7 (si nécessaire) le samedi 14 mai à Phoenix