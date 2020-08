NBA (Play-offs) : Orlando surprend Milwaukee d'entrée

Un « Greek Freak » trop seul

NBA - PLAY-OFFS 2020 (A ORLANDO)

Premier tour

Conférence Est

Milwaukee Bucks (1) - Orlando Magic (8) : 0-1

Première sensation dans ces play-offs NBA 2020.Sur les terres du Magic, au Walt Disney World Resort, les locaux (8emes de la conférence Est) ont rapidement pris les devants dans cette rencontre et ont compté jusqu'à 10 points d'avance à la fin du premier quart-temps. Si l'écart est par la suite monté jusqu'à + 18 (33-51) en faveur des coéquipiers d'Evan Fournier (auteur de 9 points, 3 rebonds et 5 passes décisives), les Bucks ont limité la casse en revenant à dix unités à la pause (52-62). Malheureusement pour les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo (31 points, 17 rebonds et 7 passes décisives),, avec un + 13 avant le dernier acte (79-92).Un bel écart que le Magic a réussi à conserver lors des 12 dernières minutes, allant même jusqu'à + 16 par moments, pour créer la première surprise dans ce début de play-offs NBA. Un succès notamment permis par la superbe prestation de Nikola Vucevic.Lieutenant du « Greek Freak », Eric Bledsoe (15 points et 5 passes décisives) et Khris Middleton (14 points, 6 rebonds et 4 passes décisives) n'ont pas assez pesé dans cette rencontre. A l'inverse, Terrence Ross, Markel Fultz et Gary Clark ont été précieux pour le Magic, avec 48 points, 14 rebonds et 7 passes décisives à eux trois., comptant pour le 1er tour des play-offs 2020.Match 1 - Milwaukee -: 110-122> Stats d'Evan Fournier (ORL) : 9 points (à 3 sur 8 aux tirs dont 3 sur 7 à trois points), 3 rebonds, 5 passes décisives, 4 fautes et 3 ballons perdus en 36 minutesMatch 2 le jeudi 20 aoûtMatch 3 le samedi 22 aoûtMatch 4 le lundi 24 aoûtMatch 5 (si nécessaire) le mercredi 26 aoûtMatch 6 (si nécessaire) le vendredi 28 aoûtMatch 7 (si nécessaire) le dimanche 30 août