NBA (play-offs) : Milwaukee explose Atlanta et recolle au score

Young fantomatique

BASKET – NBA / PLAY-OFFS 2021

Finales de Conférence

Il ne fallait pas contrarier Milwaukee.Les Hawks, pulvérisés (125-91), n'ont pas résisté à la révolte de Giannis Antetokounmpo (25 points à 11 sur 18 aux tirs, 9 rebonds, 6 passes) et de ses coéquipiers, visiblement bien décidés à remettre tout de suite les pendules à l'heure et à ne pas laisser filer les Géorgiens. Rien de mieux pour cela que de recoller tout de suite au score. Et c'est précisément ce qu'a fait le troisième de la conférence à l'issue de la saison régulière en égalisant à 1-1 juste avant de mettre le cap pour la première fois de la série sur Atlanta, où se déroulera dimanche le match 3. Tout de suite un ton au-dessus de son adversaire vendredi,pour les coéquipiers de Jrue Holiday (22 points, 7 passes), encore très précieux, tandis que Khris Middleton (15 points, 8 passes, 7 rebonds) a encore évolué en-deçà de son meilleur niveau, avec notamment beaucoup d'échec aux tirs (2 sur 7 à trois points notamment).Cela n'a pas empêché les Bucks, certes bien aidés parde passer Atlanta à la moulinette, avec cette victoire de 34 points au final. A la fin du troisième quart-temps, les locaux ont même compté 40 points d'avance. Dimanche, cela sera au tour des Hawks de passer leurs nerfs sur les Bucks. Auquel cas, Milwaukee, lancé, pourrait faire subir un nouveau camouflet à l'autre finaliste et prendre l'avantage dans la série.Match 1 : Milwaukee Bucks -: 113-116Match 2 :- Atlanta Hawks : 125-91Match 3 : Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks le 27 juinMatch 4 : Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks le 29 juinMatch 5 (si nécessaire) : Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks le 31 juinMatch 6 (si nécessaire) : Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks le 2 juilletMatch 7 (si nécessaire) : Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks le 4 juillet