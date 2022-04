NBA - Play-offs : Milwaukee et Golden State qualifiés

BASKET - NBA / PLAY-OFFS 2022

Premier tour

MILWAUKEE BUCKS (3) - CHICAGO BULLS (6) : 4-1 >>> MILWAUKEE QUALIFIE

GOLDEN STATE WARRIORS (3) - DENVER NUGGETS (6) : 4-1 >>> GOLDEN STATE QUALIFIE

Milwaukee trace sa route. Dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le cadre des play-offs de NBA, les Bucks, champions en titre, ont battu les Bulls de Chicago (116-100).avec, comme prochain adversaire, les Celtics de Boston. Dès le premier quart-temps, les locaux ont enfoncé le clou, avec une avance portée jusqu'à +16 (34-18) et jusqu'à +29 dans le deuxième quart-temps (49-20). Après la pause, les Bucks sont restés sur leur lancée, sous l'impulsion de Giannis Antetokounpo (33 points, 9 rebonds, 3 passes décisives), pour ensuite ne plus être revus.Golden State répond présent. Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le cadre des play-offs de NBA, les Warriors ont remporté le Game 5, contre les Nuggets de Denver (102-98).Pour Golden State, ce ne fut pas une partie de plaisir. Contre un incroyable Nikola Jokic (30 points, 19 rebonds, 8 passes décisives), Stephen Curry (30 points, 5 rebonds, 5 passes décisives) a fait la différence dans le quatrième et dernier quart-temps. Au milieu de celui-ci, le score était encore de 83-84 en faveur des visiteurs, avant que le meneur ne prenne les choses en main.Match 1 -- Chicago Bulls : 93-86Match 2 - Milwaukee Bucks -: 110-114Match 3 - Chicago Bulls -: 81-111Match 4 - Chicago Bulls -: 95-119Match 5 -- Chicago Bulls : 116-100Match 1 -- Denver Nuggets : 123-107Match 2 -- Denver Nuggets : 126-106Match 3 - Denver Nuggets -: 113-118Match 4 -- Golden State Warriors : 126-121Match 5 -- Denver Nuggets : 102-98