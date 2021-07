NBA (play-offs) : Milwaukee de retour en finale, 47 ans après !

Middleton encore monstrueux !

BASKET – NBA / PLAY-OFFS 2021

Finales de Conférence

Conférence Est

MILWAUKEE BUCKS (3) - ATLANTA HAWKS (5) : 4-2 >>> MILWAUKEE QUALIFIE

Conférence Ouest

PHOENIX SUNS (2) - LOS ANGELES CLIPPERS (4) : 4-2 >>> PHOENIX QUALIFIE

La franchise du Wisconsin battue par Boston en 1974, trois ans après avoir décroché son premier et unique titre, en 1971, s'est hissée sur la dernière marche samedi soir après avoir battu Atlanta (118-107) pour la deuxième fois depuis le début de cette finale de la Conférence Est opposant le troisième de la saison régulière (Milwaukee) au cinquième (Atlanta). Même privés de nouveau de leur joueur vedette Giannis Antetokounmpo, touché au genou gauche lors du match 4, déjà absent lors du match 5 et qui devrait également faire défaut lors du match 1 des finales,Les Hawks espéraient au contraire que le retour de Trae Young leur permettrait d'arracher un match 7 à Milwaukee et de peut-être jouer un vilain tour aux Bucks, comme Toronto l'avait fait dans cette même finale à l'Est deux ans plus tôt alors que les hommes du Wisconsin avaient gagné les deux premières rencontres. Malheureusement pour les Géorgiens, leur meneur a été très loin de réussir le match de sa vie (14 points à 4 sur 17 aux tirs, dont 0 sur 6 à trois points), tandis que dans le camp d'en face,Le fidèle coéquipier d'Antetokounmpo, solidement épaulé de nouveau par Jrue Holiday (27 points, 9 rebonds, 9 passes, 4 interceptions et 2 contres), a d'ailleurs assommé Atlanta dans le troisième quart-temps (remporté 44-29 par les Bucks) en inscrivant treize points de rang. Si Milwaukee aura la possibilité à partir de mardi d'aller chercher sa deuxième bague de champion, l'ailier ayant fait ses débuts en NBA à Detroit y est pour beaucoup.Match 1 : Milwaukee Bucks -: 113-116Match 2 :- Atlanta Hawks : 125-91Match 3 : Atlanta Hawks -: 102-113Match 4 :- Milwaukee Bucks : 110-88Match 5 :- Atlanta Hawks : 123-112Match 6 : Atlanta Hawks -: 107-118Match 1 -- Los Angeles Clippers : 120-114Match 2 -- Los Angeles Clippers : 104-103Match 3 -- Phoenix Suns : 106-92Match 4 - Los Angeles Clippers -: 80-84Match 5 : Phoenix Suns -: 102-116Match 6 : Los Angeles Clippers -: 103-130