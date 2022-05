NBA - Play-offs : Miami et Phoenix débutent idéalement à domicile

May 3, 2022 08:25 Dans la nuit de lundi à mardi, en demi-finales de conférence, Miami et Phoenix ont tous les deux remporté le match 1 à domicile contre respectivement Philadelphie (106-92) et Dallas (121-114). Le Heat et les Suns prennent donc les devants dans leurs séries.