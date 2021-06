NBA (play-offs) : Les Nuggets écrasés

Malone : "Une performance embarrassante"

BASKET – NBA / PLAY-OFFS 2021

2eme tour

Conférence Ouest

PHOENIX SUNS (2) - DENVER NUGGETS (3) : 2-0

Sacré MVP depuis la veille, Nikola Jokic n'a pas réussi à porter Denver jusqu'à la victoire lors du Match 2 de la demi-finale de Conférence à Phoenix. Loin de là ! Les Nuggets ont subi leur plus lourde défaite de la saison, dans un match à sens unique : 123-98. Les Suns ont mené de la deuxième à la dernière minute,Si l'avance de Phoenix n'était que de huit points à la mi-temps, elle n'a cessé de grimper en deuxième mi-temps pour atteindre les +31 en milieu de dernier quart. Devin Booker a encore été très bon, avec 18 points et 10 rebonds, tout comme Deandre Ayton, auteur de 15 points et 10 rebonds.Michael Porter Jr (11pts, 6rbds) et Will Barton (10pts), incertains avant le match, étaient pourtant sur le parquet. "C'était une performance embarrassante de ma part et de celle de tous mes joueurs. Les fans chantaient "Suns in four" ("les Suns vont passer en gagnant les quatre premiers matchs", ndlr) et ils avaient raison car si on joue comme ça à Denver, ça va être une série très rapide", se lamentait Mike Malone, le coach des Nuggets, à la fin du match. Finaliste de Conférence l'an passé, Denver a la pression avant ses matchs à domicile de vendredi et dimanche !Match 1 -- Denver Nuggets : 122-105Match 2 -- Denver Nuggets : 123-98Match 3 : Denver Nuggets - Phoenix Suns le 11 juinMatch 4 : Denver Nuggets - Phoenix Suns le 13 juinMatch 5 (si nécessaire) : Phoenix Suns - Denver Nuggets le 15 juinMatch 6 (si nécessaire) : Denver Nuggets - Phoenix Suns le 17 juinMatch 7 (si nécessaire) : Phoenix Suns - Denver Nuggets le 20 juin