NBA (play-offs) : Les Lakers en finale !

Special Squad. On to the final round. pic.twitter.com/53BlhGCN21

— Los Angeles Lakers (@Lakers) September 27, 2020

Mené de 16 points, Denver est revenu...

... mais LeBron a plié le match



HIGHLIGHTS: @KingJames erupts for 38 pts, 16 reb and 10 ast to lead the Lakers to the NBA Finals 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/RAvcnqd2d0

— Los Angeles Lakers (@Lakers) September 27, 2020

NBA - PLAY-OFFS 2020 (A ORLANDO)

Finales de Conférence

Conférence Ouest

Los Angeles Lakers (1) - Denver Nuggets (3) : 4-1 >>> LA LAKERS QUALIFIES

Il aura donc fallu attendre dix ans pour revoir les Lakers en finale NBA ! La franchise aux 16 titres (et 15 défaites en finale) a tenu son rang en éliminant Denver en demi-finales, à l’issue du Match 5. Les Californiens se sont imposés 117-107 et vont désormais pouvoir attendre tranquillement leur futur adversaire, Miami ou Boston (3-2 pour le Heat dans la série). Incertain en raison d’une blessure à la cheville gauche, Anthony Davis a finalement pu tenir sa place, mais c’est bel et bienLe premier quart d’heure de la rencontre a été serré, aucune équipe ne comptant plus de cinq points d’avance. Mais les Lakers ont ensuite mis la machine en route, avec notamment un 7-0 pour mener 44-36 au milieu du deuxième quart. L’écart était quasiment le même à la mi-temps (61-51), et c’est dans le troisième quart que les Lakers ont encore accéléré, comptant jusqu’à seize points d’avance, dans le sillage d’un excellent Anthony Davis, auteur de 11 de ses 27 points dans ce quart. Pourtant, Denver est parvenu à revenir petit à petit, malgré un Jamal Murray en délicatesse avec son genou et un Nikola Jokic handicapé par les fautes (4eme faute dans le troisième quart).C’est à ce moment-là que LeBron James a choisi de plier le match à lui tout seul. Il a inscrit 16 de ses 38 points dans le dernier quart, mais a aussi pris 5 rebonds.Ce sont donc les Lakers qui vont disputer la 16eme finale de leur histoire, avec le statut de favori, quel que soit l’adversaire. LeBron James va quant à lui disputer sa dixième finale, soit plus que 27 franchises dans toute leur histoire (seuls les Lakers, les Celtics et les Warriors en ont joué plus) ! Quant aux Nuggets de Nikola Jokic (20pts, 7rbds, 5pds, 3int), Jerami Grant (20pts, 9rbds) et Jamal Murray (19pts, 4rbds, 8pds), leur très belle saison s’arrête là, mais nul doute qu’il faudra encore compter sur eux l’année prochaine.Match 1 -- Denver : 126-114Match 2 -- Denver : 105-103Match 3 -- Los Angeles Lakers : 114-106Match 4 -- Denver : 114-108Match 5 -- Denver : 117-107