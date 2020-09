NBA (play-offs) : Les Lakers, dix ans plus tard

HIGHLIGHTS: @KingJames puts up 29 pts, 11 reb and 7 ast to close out the series. pic.twitter.com/3ISpsTJj0b

— Los Angeles Lakers (@Lakers) September 13, 2020

NBA - PLAY-OFFS 2020 (A ORLANDO)

Deuxième tour

Conférence Ouest

Los Angeles Lakers (1) - Houston Rockets (4) : 4-1 >>> LAKERS QUALIFIES

Dix ans après leur triomphe face aux Boston Celtics, pour le seizième et dernier titre de leur histoire, les Los Angeles Lakers sont de retour en finale de Conférence ! Les Californiens ont conclu l'affaire en remportant le Match 5 contre Houston, sur le score de 119-96. Il n'y pas eu de suspense lors de cette rencontre.A la mi-temps, le score était de 62-51 en faveur des Lakers, qui ont vu les Rockets revenir à -7 (68-61) au début du troisième quart, mais les Californiens ont ensuite repris leur marche en avant, remportant ce troisième quart 33-18, avant de dérouler dans le dernier, avec les habituels remplaçants, les Texans n'y croyant plusmais Kyle Kuzma (17pts), Markieff Morris (16pts) et Danny Green (14pts) ont été bons également. En face, James Harden finit avec 30 points, 6 rebonds et 5 passes et Russell Westbrook avec 10 points, 4 rebonds et 6 rebonds, mais ce n'est pas encore cette année qu'ils remporteront leur premier titre NBA... De leur côté, les Los Angeles Lakers ont désormais droit à un peu de repos, avant la finale de Conférence où ils affronteront leurs voisins, les Clippers, ou Denver. Les Clippers peuvent conclure la série dès ce dimanche soir.Match 1 - Los Angeles Lakers -: 97-112Match 2 -- Houston : 117-109Match 3 - Houston -: 102-112Match 4 - Houston -: 100-110Match 5 -- Houston : 119-96