NBA (play-offs) : Les Clippers démarrent fort, Toronto reste en vie

ANUNOBY FOR THE WIN WITH .5 SECONDS LEFT 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/M6IdnSv5yd

— SportsCenter (@SportsCenter) September 4, 2020

Entre les Clippers et Denver, il n'y a pas eu match



Made his mark on both ends.@Yg_Trece tallied 19 points, seven rebounds, four assists, and two steals in game one. pic.twitter.com/syi5QkjWEv

— LA Clippers (@LAClippers) September 4, 2020

NBA - PLAY-OFFS 2020 (A ORLANDO)



Deuxième tour

Conférence Est



Toronto Raptors (2) - Boston Celtics (3) : 1-2

Los Angeles Clippers (2) - Denver Nuggets (3) : 1-0



C'est presque un miracle, mais les Raptors sont toujours en vie. Dans l'histoire de la NBA, jamais une équipe menée 3-0 en play-offs à l'issue du match 3 de la série n'est parvenue à se qualifier. Alors forcément, une nouvelle défaite de Toronto face à Boston aurait pratiquement sonné le glas des espoirs des champions en titre. Bien mal embarqués après les deux premiers matchs, les Canadiens le savaient. C'est peut-être pour ça qu'ils y ont cru jusqu'au bout, jeudi lors de cette troisième rencontre face aux Celtics dansSurtout avec encore quatre points de retard à l'aube de la dernière minute et plus encore aprèset que les Raptors avaient réussi à recoller grâce aux efforts de Kyle Lowry (31 points) et Fred van Vleet (25 points) en particulier. Servi par Kyle Lowry sur une remise en jeu côté opposé, OGpour permettre à son équipe d'arracher la victoire (104-103). Encore tout près du gouffre, les champions en titre n'ont pourtant pas dit leur dernier mot.Suspense total jeudi dans le match 3 entre Toronto et Boston, etPeut-être encore émoussés par leur qualification aux forceps aux dépens du Jazz de Rudy Gobert deux jours plus tôt,Pas vraiment aidés cette fois par leurs deux habituels scoreurs en chef Jamal Murray (12 points à 5 sur 15 aux shoots) et Nikola Jokic, pas dans un grand soir lui non plus (15 points à 6 sur 14), les hommes du Colorado n'ont tenu que quinze minutes, avant d'exploser complètement sous les coups de boutoir de Leonard, mais aussi de ses fidèles coéquipiers et autres artificiers des Clippers Paul George (19 points) et Marcus Morris (18 points). Le duel attendu n'a pas eu lieu et il se confirme qu'il sera très difficile de freiner les dauphins des Lakers à l'Ouest lors de la saison régulière.Match 1 - Toronto -: 94-112Match 2 - Toronto -: 99-102Match 3 - Boston -: 103-104Match 4 le samedi 5 septembreMatch 5 (si nécessaire) le lundi 7 septembreMatch 6 (si nécessaire) le mercredi 9 septembreMatch 7 (si nécessaire) le vendredi 11 septembreMatch 1 -- Denver : 120-97Match 2 le samedi 5 septembreMatch 3 le lundi 7 septembreMatch 4 le mercredi 9 septembreMatch 5 (si nécessaire) le vendredi 11 septembreMatch 6 (si nécessaire) le dimanche 13 septembreMatch 7 (si nécessaire) le mardi 15 septembre