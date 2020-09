NBA (play-offs) : Les Celtics toujours en vie

Tatum renverse tout dans le troisième quart

Herro cantonné à 14 points



.@jaytatum0 took control in the third quarter tonight ☘️ pic.twitter.com/3Xe722YVHa

— Boston Celtics (@celtics) September 26, 2020

NBA - PLAY-OFFS 2020 (A ORLANDO)

Finales de Conférence

Conférence Est

Boston Celtics (3) - Miami Heat (5) : 2-3

Ce n’est pas (encore ?) l’heure des vacances pour les Boston Celtics ! Les C’s comptent bien tout donner dans cette finale de Conférence Est contre Miami, et les voilà revenus à 2-3 dans la série. Alors que le Heat avait l’occasion de conclure et d’aller disputer sa première finale depuis 2014, il a été renversé en deuxième mi-temps par Boston, qui s’impose finalement 121-108 dans ce Match 5.Les Floridiens ont très bien entamé la rencontre, bien emmenés par Jimmy Butler, qui finira avec 17 points, 8 rebonds et 8 passes, alors que les Celtics passaient totalement à côté de leur entame : onze tirs ratés sur douze pour être menés 17-5 ! Ce sera le plus gros écart du match en faveur du Heat, qui a ensuite maîtrisé les débats pour toujours compter entre cinq et dix points d’avance (58-51, mt).Mais Miami a commencé à souffrir au niveau de l’adresse, pendant que Jayson Tatum sortait de sa torpeur. Si bien que les Celtics ont remporté le troisième quart-temps 41-25, grâce notamment à un 13-0 au début du quart qui leur a permis d’égaliser (60-60) puis passer devant pour la première fois de la rencontre (60-64)Et alors qu’on aurait pu imaginer un retour du Heat dans le dernier quart, cela n’a pas du tout été le cas, l’écart continuant d’augmenter (+19 au maximum), grâce à Tatum bien sûr (31pts, 10rbds, 6pds), mais aussi à Jaylen Brown (28pts et 8rbds), Daniel Theis (15pts, 13rbds) ou Marcus Smart (12pts, 8rbds, 8pds).Au final, Boston aura remporté la deuxième mi-temps sur le score de 70-50, face à un Heat qui n’a pas trouvé les solutions, à l’image de Tyler Herro, cantonné à 14 points alors qu’il avait été inarrêtable deux jours plus tôt.Il leur reste moins de 48 heures avant le Match 6 pour comprendre d’où est venu cet écroulement en deuxième mi-temps. Sinon, il faudra disputer un Match 7, que beaucoup pronostiquaient dès le début de la série.Match 1 - Boston -: 114-117 (ap)Match 2 - Boston -: 101-106Match 3 - Miami -: 106-117Match 4 -- Boston : 112-109Match 5 -- Miami : 121-108>>> Vincent Poirier (BOS) n'a pas jouéMatch 6 le 27 septembreMatch 7 (si nécessaire) à déterminer