NBA - Play-offs : Le Jazz a cédé en prolongation face aux Nuggets

La tension était maximale à Orlando pour l’ouverture tant attendue des play-offs. Et pour une première, le suspense s’est invité jusqu’en prolongation lors du match entre les Denver Nuggets et l’Utah Jazz. Si l’entame de match s’est avérée indécise, ce sont bien les coéquipiers d’un Jamal Murray inspiré (36 points, 5 rebonds, 9 passes) qui ont pris les commandes du match avant la fin du premier quart-temps, conclu avec une marge de six longueurs.

Les douze minutes suivantes ont été en dents-de-scie pour les coéquipiers de Nikola Jokic (29 points, 10 rebonds) qui, après avoir mené de dix longueurs, ont subi un 10-0 suivi d’un 9-0 en leur faveur. Une séquence qui leur a permis de reprendre la main au tableau d’affichage et de rejoindre leurs vestiaires avec une avance de sept points. Le discours de Quin Snyder à la mi-temps a dû être percutant car c’est une autre équipe du Jazz qui est revenu sur le parquet d’Orlando.





Mitchell n’a pas suffi pour Utah



Les coéquipiers d’un Donovan Mitchell extraordinaire, auteur du troisième meilleur total pour un joueur dans un match de play-offs (57 points, 9 rebonds, 7 passes) sont totalement revenus dans le match pour prendre le score à la moitié du troisième quart-temps et aborder les douze dernières minutes avec cinq points d’avance. Mais, malheureusement pour les coéquipiers de Rudy Gobert (17 points, 7 rebonds), particulièrement maladroit aux lancers francs (1 seul réussi sur 6 tentés), les Nuggets sont très vite revenus au score afin de lancer une fin de match irrespirable. Pendant les sept dernières minutes du temps réglementaire, si les joueurs de Denver ont pu avoir à deux reprises quatre points d’avance, le Jazz est toujours revenu à hauteur et deux lancers francs de Donovan Mitchell ont envoyé les deux équipes en prolongation.

Mais ces cinq minutes de jeu supplémentaires ont été un calvaire pour Utah. Jamal Murray et Monte Morris (14 points) ont signé un 8-0 d’entrée pour asseoir la domination des Nuggets qui n’ont eu ensuite qu’à gérer la fin de match pour s’imposer de dix longueurs (135-125 ap). Denver a frappé le premier, mais Utah n’a sans doute pas dit son dernier mot !







BASKET - NBA / PLAY-OFFS 2020 (A ORLANDO)

Premier tour



Conférence Ouest

Denver Nuggets (3) - Utah Jazz (6) : 1-0

Match 1 - Denver - Utah : 135-125 (ap)

> Rudy Gobert (UTAH) : 17 points à 8/11 aux tirs et 1/6 aux lancers francs, 7 rebonds, 1 passe, 2 interceptions, 4 contres, 1 perte de balle et 5 fautes en 41 minutes



Match 2 le mercredi 19 août

Match 3 le vendredi 21 août

Match 4 le dimanche 23 août

Match 5 (si nécessaire) le mardi 25 août

Match 6 (si nécessaire) le jeudi 27 août

Match 7 (si nécessaire) le samedi 29 août