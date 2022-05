NBA - Play-offs : Golden State écrase Memphis et reprend les commandes de la série

La défense de Memphis n'a pas tenu



La soirée a été bien compliquée pour les Grizzlies. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le cadre des play-offs de NBA, le Game 3 des demi-finales de conférence Ouest, les Warriors de Golden State ont écrasé Memphis (142-112), pour reprendre les commandes dans cette série (2-1)., avec, toutefois, une avance maximale de +13 (21-8). Et ce n'est qu'en début de deuxième quart-temps que Golden State a alors pris les choses en mains. Dans cette même période, l'avance des locaux est allée jusqu'à +12 (54-42, 64-52), pour se stabiliser à +7 (64-57) au moment de rentrer aux vestiaires.De retour, les Warriors ont alors clairement accéléré, dans le troisième et avant-dernier quart-temps. Leur avance a atteint les +23 (99-76, 101-78), jusqu'à même s'élever jusqu'à +32 (142-110), dans le quatrième et dernier quart-temps, avant donc de stabiliser définitivement à +30 (142-112). Pour construire cette impressionnante victoire, Golden State s'est notamment appuyé sur trois hommes en particulier.Soit Stephen Curry (30 points, 2 rebonds, 6 passes décisives), Jordan Poole (27 points, 4 rebonds, 2 passes décisives) et Klay Thompson (21 points, 9 rebonds, 4 passes décisives). En face, meilleur marqueur de sa franchise, Ja Morant a également terminé meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 34 points, 3 rebonds et 7 passes décisives, mais cela n'a donc pas suffi.Match 1 - Memphis Grizzlies -: 116-117Match 2 -- Golden State Warriors : 106-101Match 3 -- Memphis Grizzlies : 142-112Match 4 le lundi 9 mai à San FranciscoMatch 5 le mardi 10 mai à MemphisMatch 6 (si nécessaire) le jeudi 12 mai à San FranciscoMatch 7 (si nécessaire) le dimanche 15 mai à Memphis