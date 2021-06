NBA (play-offs) : George permet aux Clippers de rester en vie

Un Paul George stratosphérique !

BASKET – NBA / PLAY-OFFS 2021

Finales de Conférence

Conférence Ouest

PHOENIX SUNS (2) - LOS ANGELES CLIPPERS (4) : 3-2

Phoenix devra patienter avant d'éventuellement remettre les pieds en finales pour la première fois depuis 1993, au même titre que Chris Paul n'est pas encore certain de disputer ses premières finales NBA, lui qui, à 36 ans, n'a encore jamais eu ce privilège.et les auraient envoyés en vacances bien plus tôt qu'ils ne l'ont prévu., cette fois sur le parquet du Staples Center où le quatrième de la saison régulière aura la possibilité de revenir à hauteur alors qu'il s'était encore retrouvé mené 2-0 dans la série (cela avait déjà été le cas contre Dallas et Utah).Une réaction que la franchise de Los Angeles doit essentiellement à son leader depuis que Kawhi Leonard, blessé, fait défaut. A savoir un Paul George, encore immense lundi soir. En l'absence également du pivot croate Ivica Zubac,, le tout avec une efficacité assez magistrale aux tirs (15 sur 20 aux tirs), y compris derrière l'arc (3 sur 6), et sans oublier les 6 passes, les 3 interceptions et les 13 rebonds venus couronner la performance colossale de l'ancienne superstar des Indiana Pacers, également parfait aux lancers (8 sur 8).Les Suns ont même pris l'avantage dans le troisième quart-temps. Mais il était dit que George et les siens ne quitteraient pas l'aventure tout de suite. Mieux : ils peuvent se remettre à rêver.Match 1 -- Los Angeles Clippers : 120-114Match 2 -- Los Angeles Clippers : 104-103Match 3 -- Phoenix Suns : 106-92Match 4 - Los Angeles Clippers -: 80-84Match 5 : Phoenix Suns -: 102-116Match 6 : Los Angeles Clippers - Phoenix Suns le 30 juinMatch 7 (si nécessaire) : Phoenix Suns - Los Angeles Clippers le 2 juillet