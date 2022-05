NBA - Play-offs : Dallas égalise face à Phoenix

BASKET - NBA / PLAY-OFFS

Dimanche 8 mai 2022

Les Mavericks sont toujours en course. S’ils se sont inclinés à deux reprises dans l’Illinois, les coéquipiers de Luka Doncic ont infligé aux Suns une deuxième défaite en deux duels au Texas. La franchise de Phoenix, vexée de sa défaite du Match 3, a démarré fort la rencontre, faisant la course en tête pendant les trois premières minutes. C’est alors que les Mavs ont mis la machine en route avec un Luka Doncic d’abord marqueur puis passeur (26 points, 7 rebonds, 11 passes). Graduellement, l’écart entre les deux formations a grandi pour atteindre un maximum de 17 longueurs au début du deuxième quart-temps. Sans s’affoler, les Suns de Devin Booker (35 points, 7 passes) ont infléchi la tendance mais sans pouvoir revenir à moins de six points. Plus solides, les joueurs de Dallas ont atteint la mi-temps avec une marge de douze longueurs. Toutefois, les Suns sont revenus sur le parquet avec le mors aux dents. Jae Crowder (15 points, 6 rebonds) a initié un 7-0 d’entrée pour remettre la pression sur des Mavs. D’abord revenu à cinq points sur cette série, Phoenix a fait passer un frisson dans l’American Airlines Center avec un écart réduit à quatre petits points en toute fin de troisième quart-temps. Mais, Luka Doncic trouvant des lignes de passes dans la défense des Suns, les Mavericks ont tiré profit d’une meilleure réussite à trois points (45,4% contre 36%), avec Reggie Bullock (7 points) et Jalen Brunson (18 points) comme artificiers, pour se mettre à l’abri en fin de match. Dallas s’impose de dix petits points (111-101) et relance totalement la série avant de retourner dans l’Arizona pour le Match 5.- Phoenix Suns : 111-101 >>> Deux victoires partout dans la sérieFrank Ntilikina (DAL) : 3 points à 1/1 aux tirs (dont 1/1 à trois points), 2 rebonds, 1 interception, 2 pertes de balle et 3 fautes en 9 minutesPhiladelphia 76ers - Miami Heat >>> Miami mène 2-1