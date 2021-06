NBA (play-offs) : Brooklyn gifle Milwaukee et fait le break, Phoenix prend la main contre Denver

Nothing to see here, just another 30+ point night for Kev

Les Suns renversants !

BASKET – NBA / PLAY-OFFS 2021

2eme tour

Conférence Est

BROOKLYN NETS (2) - MILWAUKEE BUCKS (3) : 2-0

Conférence Ouest

PHOENIX SUNS (2) - DENVER NUGGETS (3) : 1-0

Et dire que James Harden n'était pas là. Même privés de l'un de leurs trois meilleurs joueurs, victime d'une rechute lors du match 1, les Nets ont encore confirmé lundi soir face à Milwaukee qu'ils n'étaient pas pour rien le grand favori à la succession des Lakers.Kevin Durant (32 points, 6 passes dans cette partie) et les siens font ainsi le break dans la série, qu'ils pourraient survoler étant donné la manière dont ils ont écœuré une nouvelle fois le troisième de la saison régulière. Tout de suite nettement devant (36-19) dans le premier quart-temps,dans le match 1 de ces mêmes demi-finales de conférence, mais à l'Ouest cette fois., qui semblaient pourtant tenir fermement leur victoire à ce moment de la rencontre. Ils ne pouvaient alors pas se douter qu'ils allaient s'écrouler, encaisser un 19-2 (42-14 sur les douze dernières minutes) fortement marqué dans un premier temps de la griffe d'un Mikal Bridges déchaîné dans le final (23 points au total) et d'un Jae Crowder venu se mettre au diapason (14 points) pour le plus grand plaisir du dauphin d'Utah lors de la saison régulière. Et tandis que Nikola Jokic (22 points, 9 rebonds) passait ses nerfs sur les arbitres, Chris Paul (21 points, 11 passes) s'est chargé d'assommer définitivement Denver. Cela valait bien les félicitations de la légende de la natation Michael Phelps.Match 1 -- Milwaukee Bucks : 115-107Match 2 :- Milwaukee Bucks : 125-86Match 3 : Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets le 10Match 4 : Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets le 13Match 5 (si nécessaire) : Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks le 15 juinMatch 6 (si nécessaire) : Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets le 17 juinMatch 7 (si nécessaire) : Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks le 19 juinMatch 1 :- Denver Nuggets : 122-105Match 2 : Phoenix Suns - Denver Nuggets le 9 juinMatch 3 : Denver Nuggets - Phoenix Suns le 11 juinMatch 4 : Denver Nuggets - Phoenix Suns le 13 juinMatch 5 (si nécessaire) : Phoenix Suns - Denver Nuggets le 15 juinMatch 6 (si nécessaire) : Denver Nuggets - Phoenix Suns le 17 juinMatch 7 (si nécessaire) : Phoenix Suns - Denver Nuggets le 20 juin