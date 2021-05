NBA (play-offs) : Boston et les Clippers se réveillent, Atlanta prend la main

We grabbed a 125-119 victory in a pivotal Game 3 over the Nets, as Tatum tallied a 50-point performance. pic.twitter.com/6d31fEHclC

— Boston Celtics (@celtics) May 29, 2021

Les Clippers toujours en vie

Atlanta prend la main

BASKET – NBA / PLAY-OFFS 2021

1er tour

Conférence Est

BROOKLYN NETS (2) - BOSTON CELTICS (7) : 2-1

NEW YORK KNICKS (4) - ATLANTA HAWKS (5) : 1-2

Conférence Ouest

LOS ANGELES CLIPPERS (4) - DALLAS MAVERICKS (5) : 1-2

Vingt-deux points au Match 1, 9 au Match 2 (il était touché à l'oeil) et... 50 au Match 3 ! Jayson Tatum, qui avait beaucoup déçu lors des deux premières rencontres de la série face à Brooklyn, a pris une autre dimension vendredi en retrouvant le TD Garden.Il a inscrit 13 points dans le premier quart, 8 dans le deuxième, 19 dans le troisième et 10 dans le dernier, pour un total de 16 sur 30 aux tirs dont 5 sur 11 à 3 points, et 13 lancers-francs sur 15 lors de cette soirée historique devant 4789 fans déchaînés, qui ont hué Kyrie Irving (16pts, 6rbds) pendant tout le match. Même si Brooklyn a dominé le premier quart-temps, avec quinze points d'avance, Boston a pris les choses en mains dès le deuxième et a maîtrisé le match jusqu'à la fin, sauf au milieu du troisième quart où les Nets ont réussi à prendre un point d'avance, mais les Celtics ont immédiatement réagi, dans le sillage de leur star. Kevin Durant, malgré ses 39 points et 9 rebonds, et James Harden, malgré ses 41 points, 7 rebonds et 10 passes, n'ont pas pu empêcher la vague verte de déferler (23pts pour Smart, 17 pour Fournier, à deux points de son record en play-offs), et Boston revient donc à 1-2 avant le Match 4 dimanche.Au pied du mur après deux défaites à domicile, les Clippers ont bien réagi en allant gagner 118-108 à Dallas pour revenir à 1-2 dans la série. Même privés de Serge Ibaka (touché au dos), les Californiens ont réussi à renverser des Texans qui étaient très bien partis, en menant de 19 points après sept minutes de jeu (30-11), avec un Luka Doncic déjà à 11 points, et qui finira à 44 points (15 sur 28 aux tirs dont 7/13 à 3pts), 9 rebonds et 9 passes. Les Clippers ont égalisé en milieu de deuxième quart et ont définitivement pris l'avantage en milieu de troisième, sans jamais avoir une très grosse avance, ne dépassant les +10 que dans le money-time.En face, aucun autre joueur que Doncic n'a dépassé les 15 points, et le Slovène n'a pas pu tout faire seul. Les Clippers restent donc en vie avant le Match 4 de dimanche.Dans l'une des séries qui s'annoncent les plus serrées dans ce premier tour des play-offs, Atlanta a profité de son premier match à domicile, devant 15 743 fans, pour s'imposer 105-94 contre New York et donc mener 2-1 dans la série. Les vingt premières minutes ont été équilibrées, mais les Hawks ont ensuite appuyé sur l'accélérateur, pour mener 58-44 à la mi-temps et 86-72 à la fin du troisième quart. Les Knicks ne sont jamais parvenus à revenir en-dessous des douze points d'écart durant toute la deuxième mi-temps.pour son tout premier match de play-offs à domicile (15pts et 8rbds pour Bogdan Bogdanovic). En face, Derrick Rose a encore été excellent, avec 30 points, 6 rebonds et 5 passes au compteur, mais Julius Randle (14pts, 11rbds) a été trop maladroit (2 sur 15 aux tirs). Atlanta aura l'occasion de faire le break dimanche lors du Match 4, toujours en Géorgie.Match 1 -- Boston Celtics : 104-93Match 2 -- Boston Celtics : 130-108Match 3 -- Brooklyn Nets : 125-119>>> Stats d'Evan Fournier (BOS) : 37 minutes de jeu, 17 points (6 sur 12 aux tirs dont 4/7 à 3pts, 5 rebonds, 2 passes, 1 interception, 1 ballon perdu, 5 fautes>>> Timothée Luwawu-Cabarrot (BRO) n'a pas joué, sur décision du coachMatch 4 : Boston Celtics - Brooklyn Nets le 30 maiMatch 5 : Brooklyn Nets - Boston Celtics le 1er juinMatch 6 (si nécessaire) : Boston Celtics - Brooklyn Nets le 3 juinMatch 7 (si nécessaire) : Brooklyn Nets - Boston Celtics le 5 juinMatch 1 - New York Knicks -: 105-107Match 2 -- Atlanta Hawks : 101-92Match 3 -- New York Knicks : 105-94>>> Stats de Frank Ntilikina (NYK) : 3 secondes de jeu, 0 tirMatch 4 : Atlanta Hawks - New York Knicks le 30 maiMatch 5 : New York Knicks - Atlanta Hawks le 2 juinMatch 6 (si nécessaire) : Atlanta Hawks - New York Knicks le 4 juinMatch 7 (si nécessaire) : New York Knicks - Atlanta Hawks le 6 juinMatch 1 - Los Angeles Clippers -: 103-113Match 2 - Los Angeles Clippers -: 121-127Match 3 - Dallas Mavericks -: 108-118>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 27 minutes de jeu, 8 points (3 sur 5 aux tirs dont 0/2 à 3pts), 6 rebonds, 2 passesMatch 4 : Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers le 30 maiMatch 5 : Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks le 2 juinMatch 6 (si nécessaire) : Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers le 4 juinMatch 7 (si nécessaire) : Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks le 6 juin