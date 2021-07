NBA (play-offs) : Antetokounmpo et Young incertains pour le Match 6

Injury Status Update:

Giannis Antetokounmpo is doubtful (hyperextended left knee) for Game 6.



— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 2, 2021



An @emoryhealthcare injury report for tomorrow’s game vs. Milwaukee:

Bogdan Bogdanovic (right knee soreness): Probable

Trae Young (right foot bone bruise: Questionable



Brandon Goodwin (minor respiratory condition): Out

De’Andre Hunter (right meniscus surgery): Out pic.twitter.com/5sF8hNyENw



— Atlanta Hawks (@ATLHawks) July 2, 2021

Milwaukee et Atlanta savent gagner sans leur star

Jeudi soir, le Match 5 de la finale de la Conférence Est NBA, qui avait vu la victoire de Milwaukee contre Atlanta à domicile sur le score de 123-112, s’était déroulé sans les deux stars Giannis Antetokounmpo et Trae Young, touchés respectivement au genou et au pied. Et il se pourrait bien que ce soit de nouveau le cas ce samedi pour le Match 6, qui pourrait être le dernier de la série si les Bucks s’imposent sur le parquet des Hawks et rejoignent ainsi Phoenix en finale.Sans son MVP, Milwaukee est parvenu à l'emporter lors du Match 5, grâce aux performances de son quatuor formé de Brook Lopez (33 points, 7 rebonds), Khris Middleton (26 points, 13 rebonds, 8 passes), Jrue Holiday (25 points, 6 rebonds, 13 passes) et Bobby Portis (22 points, 8 rebonds), qui ont magnifiquement compensé l’absence du Grec, qui tourne à 28,2 points, 12,7 rebonds et 5,2 passes depuis le début des play-offs.avec notamment 21 points, 5 rebonds et 8 passes pour Lou Williams, 20 points, 5 passes et 4 interceptions pour Bogdan Bogdanovic et 15 points et 7 rebonds pour Clint Capela. Ce samedi, ce sont les Hawks qui auront la pression car en cas de défaite, ils seront en vacances. Mais leur saison restera tout de même magnifique et inespérée.