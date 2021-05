NBA -play-offs 2021 : Philadelphie ouvre le score contre Washington

May 23, 2021 22:00 Le match 1 entre Philadelphie et Washington, à l'Est, a tourné à l'avantage des Sixers, vainqueurs 125-118 dimanche chez eux face aux Wizards. Tobias Harris (37 points) et Joel Embiid (30) ont fait très mal à Bradley Beal (33 points, 10 rebonds) et ses coéquipiers.