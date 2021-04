NBA : Phoenix s'offre Milwaukee, Curry et Jokic portent Golden State et Denver

Plus d'informations à suivre.



NBA / SAISON REGULIERE

Lundi 19 avril 2021

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers : 109-105

>>> Killian Hayes (DET) : 12 points (à 5 sur 8 aux tirs), 3 rebonds, 9 passes, 3 fautes, 1 interception et 5 ballons perdus en 33 minutes

>>> Sekou Doumbouya (DET) n'a pas joué



Boston Celtics - Chicago Bulls : 96-102

>>> Adam Mokoka (CHI) n'a pas joué



Philadelphie Sixers - Golden State Warriors : 96-107

Indiana Pacers - San Antonio Spurs : 94-109

Miami Heat - Houston Rockets : 113-91

Milwaukee Bucks - Phoenix Suns : 127-128 (ap)

Washington Wizards - Oklahoma City Thunder : 119-107

>>> Théo Maledon (OKC) : 14 points (à 5 sur 15 aux tirs), 7 rebonds, 5 passes, 2 fautes et 3 ballons perdus en 29 minutes

>>> Jaylen Hoard (OKC) : 6 points (à 2 sur 2 aux tirs), 6 rebonds, 1 passe, 2 fautes, 1 ballon perdu et 1 contre en 15 minutes



Denver Nuggets - Memphis Grizzlies : 139-137 (ap)

>>> Killian Tillie (MEM) n'a pas joué



Los Angeles Lakers - Utah Jazz : 97-111

>>> Rudy Gobert (UTA) : 14 points (à 5 sur 7 aux tirs), 10 rebonds, 2 passes, 3 fautes, 1 interception et 2 contres en 29 minutes