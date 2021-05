Chris Paul recorded his 3rd career game with at least 20 points, 15 assists and 0 turnovers.

Booker-Bridges, un duo en feu

au moins 20 points, 15 passes et aucune perte de balle, seul Steve Nash avait fait aussi bien à l'époque chez les... Phoenix Suns.

Cela faisait onze ans que les Phoenix Suns n’étaient plus qualifiés en play-offs, une éternité pour les fans de la franchise qui vont enfin connaître les phases finales du championnat NBA et affronter les meilleurs. Mais les Suns sont encore pleins de surprises cette saison puisqu'ils ne font pas les choses à moitié, en plus de revenir en play-offs, ils se sont emparés de la première place de la Conférence Ouest avec un collectif bien huilé. Avec un bilan de 47 victoires pour 18 défaites, Phoenix a le meilleur bilan de la ligue à égalité avec Utah mais les Suns ont dominé leur confrontation directe 3-0 face à l'équipe de Rudy Gobert. La franchise du leader Devin Booker est sur une série de cinq victoires et prennent un ascendant psychologique sur le Jazz dans le sprint final alors qu'il ne reste plus que sept matchs à disputer avant la fin de la saison régulière.Ce mardi, les Suns ont pourtant souffert face aux Cavaliers, alors qu'ils menaient de six points à la mi-temps (59-53), ils ont même réussi à creuser l'écart à six minutes de la fin (103-96), mais Cleveland a eu de la ressource avec ses jeunes joueurs et un tir à trois points du rookie Isaac Okoro envoie les deux équipes en prolongation. Cinq minutes supplémentaires que les joueurs de Monty Williams n'ont visiblement pas appréciées puisqu'ils ont infligé un 20-4 aux jeunes Cavaliers. Portés par un Devin Booker (31 points) toujours aussi impressionnant et un lieutenant comme Mikal Bridges (22 points) très important, mais c'est surtout la prestation de Chris Paul qui est à souligner. Le meneur de jeu est l'un des principales artisans de l'excellente saison des Suns. Ce mardi, il a établi un record puisqu'il a enregistré son troisième match en carrière avec