NBA : Phoenix profite de l'occasion

January 25, 2022 07:55 Face à un Jazz privé de ses stars, Phoenix n'a pas manqué l'occasion de prendre de l'avance en tête de la Conférence Ouest, avec une victoire 115-109. Chicago s'est bien repris après son naufrage à Orlando, pendant que New York et Indiana se sont inclinés respectivement à Cleveland et New Orleans.