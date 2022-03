NBA : Phoenix fait chuter Philadelphie, Boston prend les commandes à l'Est, les Lakers battus malgré un James historique

Les Lakers encore battus malgré un James historique

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 27 mars 2022

Métamorphosés par rapport à leur début de saison qui avait tout d'inquiétant, les Celtics enchaînent les victoires en 2022. Il fallait donc bien que cela finisse par se traduire au classement. La récompense est intervenue dimanche pour les C's, larges vainqueurs sur le parquet du TD Garden (134-112) des Wolves grâce à leurs deux hommes forts et incontournables Jayson Tatum (34 points) et Jaylen Brown (31 points, 10 rebonds). Dans le même temps,, certes à l'arraché, face aux Sixers (114-104). Cette 61eme victoire de la saison des Suns et de leur meilleur marqueur Devin Booker (35 points dimanche) - Chris Paul, avec un magnifique double-double 19 points - 14 rebonds a lui aussi été décisif dans cette victoire renversante de son équipe -Les sommets, Les Lakers, désormais dixièmes avec un calendrier effrayant sur les prochaines semaines, en sont toujours aussi loin. LeBron James a pourtant tout mis en œuvre une fois de plus pour redonner des couleurs à ces Californiens bien pâles depuis le début de l'exercice.dans cette partie qui a vu l'ex-Laker Brandon Ingram (26 points) crucifier ses anciens coéquipiers. Il s'est même permis de dérégler James dans le dernier quart-temps. Pire encore pour les Lakers : leur superstar s'est plaint d'une cheville après la rencontre. Il pourrait donc manquer les prochains rendez-vous. Quand rien ne va...Detroit Pistons -: 102-104>>> Stats de Killian Hayes (DET) : 25 minutes, 6 points (3 sur 9 aux tirs, dont 0 sur 2 à trois points), 6 rebonds, 2 passes, 1 interception, 2 ballons perdus, 4 fautes>>> Stats d'Evan Fournier (NYK) : 27 minutes, 11 points (4 sur 12 aux tirs, dont 3 sur 10 à trois points), 2 rebonds, 4 passes, 1 interception, 2 ballons perdus, 3 fautes- Minnesota Timberwolves : 134 - 112- Golden State Warriors : 123 - 115- Philadelphia 76ers : 114 - 104- Los Angeles Lakers : 116 - 108Brooklyn Nets -: 110 - 119- Utah Jazz : 114 - 100>>> Frank Ntilikina (DAL) : 4 minutes, 3 points (1 sur 1 au tir, dont 1 sur 1 à trois points), 1 passe, 1 faute