NBA : Phoenix et Washington enchaînent, Chicago corrige les Lakers, Atlanta confirme

November 16, 2021 08:35 Phoenix, meilleure équipe du moment en NBA, a aligné un neuvième succès de rang, sur le parquet de Minnesota. Les Suns se rapproche ainsi encore un peu plus du leader à l'Ouest Golden State. A l'Est, Washington, vainqueur de New Orleans, n'a plus perdu depuis cinq matchs et reste le patron de la con