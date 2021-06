NBA - Phoenix : Booker fait aussi bien que Nash

Devin Booker is the first @Suns player to record a triple-double in the #NBAPlayoffs since Steve Nash in May of 2005. pic.twitter.com/tEn6qlpbK7

— NBA History (@NBAHistory) June 20, 2021

Comme Doncic et Robertson avant lui



Devin Booker is the 3rd youngest player in NBA history to record a 40-point triple-double in the playoffs. Only Luka Doncic and Oscar Robertson have done so at a younger age. @EliasSports pic.twitter.com/o4UItF4FSC

— NBA.com/Stats (@nbastats) June 20, 2021

Son coach a apprécié

C'était le soir de Devin Booker. Dans la nuit de dimanche à lundi, les Suns de Phoenix ont parfaitement entamé leur finale de conférence Ouest, avec une première victoire acquise contre les Clippers de Los Angeles (120-114). Dans cette série, les Suns mènent donc évidemment 1-0.et des statistiques personnelles de 40 points, 13 rebonds et 11 passes décisives. L'arrière est devenu le tout premier joueur des Suns à inscrire un triple-double en play-offs de NBA, depuis Steve Nash, en mai 2005.De plus, l'international américain, âgé aujourd'hui de 24 ans, est devenu également le troisième plus jeune joueur de l'histoire de la prestigieuse Ligue de basketball à enregistrer un triple-double d'au moins 40 points en play-offs. Seuls Luka Doncic mais également Oscar Robertson l'ont réalisé à un âge moins élevé que lui., par la franchise qui est toujours la sienne aujourd'hui, les Suns de Phoenix. Dans cette campagne 2020-21, le natif de Grand Rapids dans l'État du Michigan, qui dispute là ses tous premiers play-offs, est également devenu seulement le sixième joueur à avoir atteint, à plusieurs reprises, la barre très symbolique des 40 points inscrits.A l'issue de cette rencontre plus que prolifique pour lui, Monty Williams, le coach des Suns de Phoenix, ne tarissait pas d'éloges sur son petit protégé, dans des propos rapportés par le site internet spécialisé Basket USA : «Il l'a simplement fait en fonction de ce que nous faisions. Il y a des moments où un gars marque face à vous, et vous avez envie d'attraper le ballon et de faire un tir. »