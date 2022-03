NBA : Phoenix aligne une neuvième victoire, Miami remporte le choc contre Boston, Fournier et les Français d'OKC en vain

Les Français brillent, mais seul "TLC" l'emporte

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Mercredi 30 mars 2022

Les 38 points de Jordan Poole n'ont pas suffi pour faire chuter des Suns actuellement inarrêtables.face à des Warriors toujours privés de leur superstar Stephen Curry. Malgré un Devin Booker en petite forme (22 points à 5 sur 21 aux tirs), les joueurs de l'Arizona ont pu compter sur DeAndre Ayton, auteur d'un double-double (16 points, 16 rebonds), et de Mikal Bridges (22 points également mais à 8 sur 14 aux shoots), pour poursuivre leur magnifique série. Boston marque le pas en revanche. Les Celtics, grimpés le temps d'une soirée sur la première place à l'Est, restaient sur six victoires avant de chuter, contre Toronto.grâce à ses deux hommes forts Jimmy Butler et Kyle Lowry, auteurs respectivement de 24 et 23 points. Côté français,La défaite de trop probablement pour les Knicks, désormais onzième à l'Est, un rang derrièreThéo Maledon (18 points, 8 passes, 4 rebonds) et Olivier Sarr (17 points, 9 rebonds, 2 passes, 1 contre). En vain car, en face, l'inévitable Trae Young a encore sorti le grand jeu (41 points). Autre Tricolore présent sur le parquet, dans le camp des vainqueurs cette fois, Timothé Luwawu-Cabarrot a compilé 10 points, 3 rebonds et 3 passes en sortie de banc.Cleveland Cavaliers -: 112 - 120>>> Frank Ntilikina (DAL) n'a pas jouéIndiana Pacers -: 118 - 125- Orlando Magic : 127 - 110Boston Celtics -: 98 - 106New York Knicks -: 114 - 125>>> Stats d'Evan Fournier (NYK) : 35 minutes, 30 points (10 sur 16 aux tirs, dont 6 sur 8 à trois points), 4 rebonds, 1 passe, 1 interception, 2 ballons perdus, 4 fautes- Minnesota Timberwolves : 125 - 102Houston Rockets -: 118 - 121Oklahoma City Thunder -: 118 - 136>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 34 minutes, 18 points (8 sur 14 aux tirs, dont 1 sur 3 à trois points), 4 rebonds, 8 passes, 1 interception, 4 ballons perdus, 1 faute>>> Stats d'Olivier Sarr (OKC) : 26 minutes, 17 points (6 sur 9 aux tirs, dont 1 sur 3 à trois points), 9 rebonds, 2 passes, 1 contre, 2 ballons perdus, 6 fautes>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (ATL) : 23 minutes, 10 points (4 sur 8 aux tirs, dont 2 sur 3 à trois points), 3 rebonds, 3 passes, 1 contre, 3 fautesSan Antonio Spurs -: 111 - 112Golden State Warriors -: 103 - 107Portland Trail Blazers -: 107 - 117