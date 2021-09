NBA - Philadelphie : Simmons ne se rendra pas au camp d’entraînement des Sixers

C'est le feuilleton de la rentrée en NBA. Depuis déjà quelques mois, des rumeurs vont bon train entre Ben Simmons et sa franchise des Sixers. Le meneur australien avait annoncé, il y a quelque temps déjà, à ses dirigeants qu'il souhaitait quitter la Pennsylvanie et découvrir une autre franchise que celle qui l'avait drafté en 2016. Mais le boomer n'est pas un dossier facile pour ses dirigeants et surtout le manager général de l'équipe Daryl Morey. Pour rappel, il y a de cela quelques semaines, le joueur avait annoncé qu'il ne participerait pas au camp d’entraînement si un transfert n'était pas effectué d'ici la reprise, via son très influent agent Rich Paul, qui s'occupe de l'agence Klutch Sport.

Mais cette annonce est désormais officielle et le natif de Melbourne est prêt à mettre ses paroles en action, comme l'annonce le journaliste américain Adrian Wojnarowski qui travaille chez ESPN : « Ben Simmons ne se présentera pas pour l'ouverture du camp d'entraînement la semaine prochaine et a l'intention de ne plus jamais jouer un autre match pour la franchise. Simmons n'a pas parlé à l'équipe depuis une réunion fin août lorsqu'il a communiqué ce message aux responsables des Sixers. »

Simmons is clearly aware of sanctions available to organization to fine and suspend him, including withholding of salary. But so far, Simmons appears willing to carry out a plan of forcing his way to a new team. Sixers have yet to find a a trade they’re willing to make for him. https://t.co/vxSrBUWjXw