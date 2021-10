NBA : Philadelphie prolonge Thybulle et Maxey

Philadelphie continue l’aventure avec Matisse Thybulle (24 ans) et Tyrese Maxey (20 ans). Vendredi, le président des opérations sportives de la franchise, Daryl Morey, a annoncé avoir activé l’option de contrat de ses deux jeunes éléments positionnés sur la ligne extérieure, qui prendront respectivement part à leur quatrième et troisième saison avec les Sixers lors de l’exercice 2022-2023. Cette option est respectivement estimée à 4,38M et 2,73M de dollars pour Thybulle et Maxey. Le dernier cité, capable de jouer en qualité de meneur et arrière, est le grand bénéficiaire du bras de fer de Ben Simmons avec la franchise de Pennsylvanie. En l’absence de ce dernier, le natif de Dallas sélectionné l’an dernier en 21eme position de la Draft par les Sixers, a débuté les cinq premières rencontres de ce nouvel exercice.

Maxey a changé d’envergure

Il affiche des statistiques très intéressantes de 4,4 rebonds, 3,6 passes et surtout 14,4 points de moyenne par match en 33 minutes de jeu, avec un pic à 20 points en ouverture de la saison sur le parquet du Smoothie King Center des New Orleans Pelicans. Un nouveau rôle pour lui, utilisé en sortie de banc la saison précédente, dans laquelle il n’avait commencé que huit matches sur 61. Matisse Thybulle, drafté en 20eme position de la Draft 2019 par Boston avant d’être envoyé à Philadelphie, est quant à lui plus discret sur les parquets. Cantonné à un rôle de remplaçant, l’international australien a débuté l’exercice actuel sur les mêmes bases que les précédents. Aucune titularisation en cinq rencontres et quatre petits points de moyenne quand son total en carrière s’élève à 4,3 unités. Le joueur d’1,96m est toutefois reconnu pour ses qualités défensives. La saison dernière, il a été le seul joueur de la Ligue à aligner au moins 100 interceptions et 70 blocs en moins de 1 300 minutes de jeu. Sur ses premières sorties, Thybulle est l’auteur de 2 interceptions et 1,2 contre de moyenne par match, en 21 minutes.