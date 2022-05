NBA - Philadelphie : Les Sixers écopent d'une amende

Les Sixers passent à la caisse. Ce samedi, la NBA a décidé d'infliger une amende d'un total de 50 000 dollars à la franchise de basket, basée du côté de Philadelphie dans l'Etat de Pennsylvanie. En cause, son annonce bien trop tardive du retour à la compétition du pivot camerounais Joel Embiid, par rapport au délai autorisé par la prestigieuse Ligue de basketball dans ce genre de cas. Un retour enregistré pas plus tard que ce vendredi. Et c'est justement ce fameux vendredi, dans le cadre des play-offs de NBA, le Game 3 des demi-finales de conférence Est, que la star de cette équipe a donc de nouveau foulé un parquet, après une absence qui aura finalement duré pas moins de deux matchs, au total, en raison notamment d'une fracture subie à l'orbite de l'œil droit, ainsi que d'une commotion cérébrale.

Les Phoenix Suns sanctionnés pour la même raison la semaine dernière

Toujours ce vendredi, après deux premières défaites enregistrées contre le Heat de Miami, les Sixers de Philadelphie ont enfin gagné (99-79), pour revenir à 2-1 dans cette série. Pas plus tard que la semaine dernière, la NBA avait déjà sévi contre les Suns de Phoenix, pour le même motif. A l'époque, la franchise avait alors bien trop tardé avant d'officialiser le retour à la compétition de Devin Booker. L'amende avait été moins salée que celle des Sixers de Philadelphie, mais elle s'élevait, malgré tout, à un total de 25 000 dollars. Si Philadelphie a dû payer le double, c'est, tout bonnement, parce que les Sixers avaient alors annoncé, dans un premier temps, que leur pivot camerounais Joel Embiid, était forfait pour ce fameux match 3, alors qu'ils auraient dû l'annoncer incertain. Incertain car le principal intéressé avait alors passé, avec succès, le protocole commotion cérébrale, ce qui lui avait permis ensuite de pouvoir ainsi notamment s'entraîner.