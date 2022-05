NBA - Philadelphie : Embiid n'en veut pas à Siakam

Joel Embiid l'a assuré, il n'en veut pas à son compatriote Pascal Siakam, qui lui a pourtant asséné un coup de coude, avant ensuite de s'excuser. Le pivot, qui estime que ce n'était pas intentionnel, aurait plutôt des reproches à faire aux fans des Raptors de Toronto, après leur réaction intervenue sur le moment. Après cette blessure, qui lui a occasionné une fracture de l'orbite de l'œil droit ainsi qu'une commotion cérébrale, Joel Embiid était de retour, dans la nuit de vendredi à samedi, avec sa franchise des Sixers de Philadelphie, à l'occasion du Game 3 des demi-finales de la conférence Est, contre le Heat de Miami, après avoir été contraint de manquer les deux premières rencontres. C'est après cette fameuse rencontre que le Camerounais est donc revenu sur cet épisode.

"J'ai toujours pensé qu'ils avaient de supers fans..."

A ce sujet, Joel Embiid a ainsi notamment déclaré, dans des propos rapportés par le site internet spécialisé Basket USA : « Je ne pense pas que c’était intentionnel. C’est mon gars. C’est malheureux. Je ne pense pas qu’il voulait ça, mais j’ai été plus irrité par ce qui s’est passé avec leurs fans. J’ai toujours pensé qu’ils avaient de supers fans, mais cela m’a un peu fait changer d’avis sur leurs supporters. Tout au long de la série, avec leurs chants (« Fuck Embiid ») et tout ça. Cela ne m’atteint jamais de toute façon, mais je pense qu’ils étaient furieux que je fasse la célébration de l’avion. C’est ce qui se passe dans quelques salles ces jours-ci. Les fans, ils ont l’impression que c’est normal de dire « Fuck machin ». Il y a un tas d’enfants dans la salle. Je ne pense pas que ça devrait être acceptable. Même s’il n’y avait pas d’enfants. Quand vous répondez, c’est comme la situation avec Draymond. La ligue vous met à l’amende. Ça ne me dérange pas, je parle juste pour vraiment tout le monde en NBA mais si tu donnes, tu dois aussi être capable de prendre. Je l’ai dit aussi sur nos fans. Lorsqu’ils huent et que les joueurs répondent, il faut aussi savoir encaisser. »