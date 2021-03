Une simple contusion

Il y avait de quoi s’inquiéter pour Joel Embiid mais ESPN a rassuré les fans des Philadelphie 76ers. Le média américain vient d’annoncer une indisponibilité de deux semaines pour le pivot camerounais, sorti blessé en milieu de troisième quart-temps cette nuit face à Washington (victoire 127-101 des 76ers), match dans lequel il a marqué 23 points.. Très marqué par la douleur, il a finalement quitté le parquet en boitant, entouré de ses coéquipiers, tous venus autour de lui pour prendre des nouvelles. Le pire était donc à craindre pour Phila. « Je ne vais pas spéculer (sur la gravité de la blessure). Demain, nous aurons toutes les informations nécessaires. J'espère que tout ira pour le mieux. Je lui ai parlé. Il était dans les vestiaires. Moralement, il va bien alors espérons le meilleur », a déclaré le coach Doc Rivers à l’issue de la rencontre.Son vœu a été exaucé.Le deuxième meilleur marqueur de la Ligue (29,9 points par match) souffre d’une contusion. Une nouvelle rassurante pour la franchise première de la Conférence Est. Toutefois, elle devra se débrouiller sans son homme fort pour les huit prochains matchs, ce qui ne sera pas une mince affaire. Philadelphie doit jouer plusieurs chocs dans les deux prochaines semaines. Philly va enchaîner quatre réceptions à compter de la nuit prochaine, contre San Antonio, New York, Milwaukee et Sacramento. Après avoir rejoué les Knicks le 22 mars, Doc Rivers et ses joueurs entameront un road trip à l’Ouest lors duquel ils défieront Golden State et les deux franchises de Los Angeles, les Lakers puis les Clippers.