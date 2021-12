NBA : Philadelphia s'offre Brooklyn, Milwaukee déroule

Milwaukee assomme Orlando

Beal porte les Wizards

NBA / SAISON REGULIERE

Jeudi 30 décembre 2021

Suite au report de Denver - Golden State pour cause d’effectif trop restreint chez les Nuggets, seuls trois matchs concernant la Conférence Est étaient au programme de la nuit NBA. Et notamment l’affiche entre Brooklyn et Philadelphia. Une affiche où finalement peu de joueurs majeurs manquaient à l’appel (une rareté par les temps qui courent) et remportée 102-110 par les 76ers. Malgré le retour de protocole covid de Kevin Durant (33pts,6 rbds) et le triple-double de James Harden (33pts, 14rbds, 10pds), les Nets n’ont pas pu venir à bout des 76ers, emmenés par le duo Joel Embiid (34pts, 7rbds) - Tyrese Maxey (25pts, 7rbds). La rencontre fut serrée, avec pas moins de 19 changements de leaders et aucune équipe n’a compté plus de onze points d’avance (+11 pour les 76ers en début de deuxième quart)., et les Nets n’ont jamais pu revenir. Grâce à ce troisième succès, Philadelphia est sixième de l’Est, à cinq matchs du leader Brooklyn.Milwaukee, de son côté, a signé une cinquième victoire de rang et revient à un match du leader, après être allé gagner 118-136 à Orlando, avant-dernier. Le scénario de la rencontre s’est avéré assez étrange, avec des Bucks qui ont dominé la première mi-temps pour mener 51-63 à la pause, puis ont connu un trou noir au retour des vestiaires qui a permis au Magic de revenir de -15 à +1 en huit minutes, puis Milwaukee a fini fort pour finalement l’emporter de 18 points.En face, même si les frères Wagner ont brillé (20pts pour Franz, 19 pour Moritz, record de sa saison), ce n’était pas suffisant pour battre les champions en titre, qui dominent Orlando pour la onzième fois d’affilée.Enfin, le dernier match de la nuit a vu la victoire de Washington (8eme) contre Cleveland (5eme) sur le score de 110-93. Pour leur premier match sans leur leader Ricky Rubio, blessé au genou et absent jusqu’à la fin de saison,Bradley Beal, de retour du protocole covid où il en a profité pour recevoir une première dose de vaccin (« pour mon père, que je n’ai pas envie de voir à l’hôpital, mais j’ai toujours des questions sur ce vaccin », a-t-il confié après le match), termine avec 29 points, 6 rebonds et 10 passes et Kyle Kuzma avec 25 points et 10 rebonds. En face, Kevin Love a marqué 24 points et pris 11 rebonds.- Cleveland Cavaliers : 110-93>>> Stats de Joel Ayayi (WAS) : 3 minutes de jeu, 0 point (0/1 au tir dont 0/1 à 3pts)Brooklyn Nets -: 102-110Orlando Magic -: 118-136Reporté pour cause de covid : Denver Nuggets - Golden State Warriors