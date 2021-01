NBA - Philadelphia : Simmons atteint une barre symbolique

Ben Simmons avait des choses à dire, sur le parquet. Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le meneur (ou ailier fort) des Philadelphia 76ers a bouclé un nouveau triple-double (10 points, 10 rebonds, 12 passes décisives), ce qui a certainement permis à sa franchise de l'emporter, contre le Miami Heat (125-108). Au-delà de cette victoire finale de son équipe, le natif de Melbourne en Australie, âgé aujourd'hui de 24 ans, en a profité, par la même occasion, pour atteindre une barre tout ce qu'il y a de plus symbolique. En effet, Ben Simmons a enregistré son 30eme triple-double en carrière, durant cette rencontre. Il est le troisième joueur le plus rapide à atteindre les 30 triples-doubles dans l'histoire de la NBA, puisqu'il lui a fallu 228 rencontres pour cela. Ce fameux classement est dominé par Oscar Robertson, avec 75 matchs, devant Magic Johnson et ses 190 rencontres.

Ben Simmons recorded his 30th career triple-double tonight. He is the 3rd fastest player (228 games) to reach 30 triple-doubles in NBA history, behind Oscar Robertson (75 games) and Magic Johnson (190 games). pic.twitter.com/JTltLnElMK

— NBA History (@NBAHistory) January 15, 2021

Simmons a bien failli quitter les Philadelphia 76ers récemment



Une performance loin d'être anodine pour Simmons. D'autant plus que le principal intéressé a bien failli devoir quitter les Philadelphia 76ers, encore tout récemment. En effet, dans le feuilleton James Harden, finalement envoyé chez les Brooklyn Nets, Simmons, qui ne voulait apparemment surtout pas bouger, a bien failli atterrir chez les Houston Rockets, dans la mesure où le nom d'Harden avait circulé du côté des Philadelphia 76ers. Visiblement soulagé de pouvoir rester, l'Australien a donc sorti cette fameuse performance. Pour le plus grand bonheur certainement de son équipe. Une formation qui enregistre là une neuvième victoire en treize rencontres déjà disputées depuis le début de la saison régulière de NBA et un premier match joué le 23 décembre dernier. Grâce à ces très bonnes dispositions, la franchise des Philadelphia 76ers occupe actuellement la deuxième place du classement de la conférence Est, derrière les Boston Celtics.