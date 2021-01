NBA : Philadelphia et Phoenix au tapis

Le match de la nuit : Portland - Atlanta

Le MVP de la nuit : Trae Young

Le flop de la nuit : Phoenix

Le Français de la nuit : Aucun

NBA / SAISON REGULIERE

Lundi 11 janvier 2021

Même si Toronto est actuellement classé dans les bas-fonds de la Conférence Est (avant-dernier), un match entre les Raptors et Portland reste une belle affiche, et celui de lundi a tenu toutes ses promesses, et a vu la victoire des Blazers d'un petit point : 112-111. La franchise de l'Oregon peut s'estimer chanceuse, car elle a été menée durant une très grande partie de la rencontre. Toronto a en effet très bien commencé le match pour mener de 17 points au milieu du deuxième quart. Mais les Blazers ont réussi une fin de deuxième quart tonitruante pour passer devant juste après la mi-temps, d'un petit point.Carmelo Anthony, d'un tir à 3 points, a permis aux Blazers de mener 110-106 alors qu'il ne restait plus que 1'48 à jouer. Mais Chris Boucher lui a répondu (110-109), puis Pascal Siakam est parti au dunk pour permettre à Toronto de passer devant (110-111). Il restait alors 54 secondes, et c'est finalement CJ McCollum qui a offert la victoire à Portland à dix secondes de la fin, Siakam manquant son dernier tir, au buzzer. McCollum, avec 30 points mais aussi 6 rebonds et 5 passes, termine meilleur marqueur de cette partie (23pts pour Lillard, 20pts pour Anthony). Alors que du côté de Toronto, malgré le triple-double de Siakam (22pts, 13rbds, 10pds), de retour en grande forme, c'est déjà la huitième défaite en dix matchs, et celle-ci fait très mal.Trois de chute pour Philadelphia, qui n'est plus le leader de la Conférence Est ! Les 76ers (7v-4d) sont tombés à Atlanta (5v-5d) sur le score de 112-94. Portés par le retour de Joel Embiid (24pts, 11rbds), absent lors du dernier match, mais toujours privés de Seth Curry, Ben Simmons et Tobias Harris, ils ont dominé le premier quart-temps, avant de voir les Hawks mettre peu à peu la main sur le match. Atlanta n'a cessé d'augmenter son avance du milieu du deuxième quart au début du dernier, pour la porter à +35, avant de relâcher un peu la pression.Une performance qui permet aux Hawks de stopper leur série de quatre défaites d'affilée. A confirmer face à Phoenix !Les Suns, justement, sont tombés de haut en s'inclinant 128-107 à Washington. Troisième de la Conférence Ouest, la franchise de l'Arizona espérait mieux face à au treizième de la Conférence Est, qui plus est privé de Russell Westbrook. Mais Phoenix est passé complètement à côté de son sujet, se retrouvant mené du début à la fin par les Wizards, qui ont compté jusqu'à 32 points d'avance au milieu du deuxième quart.Bradley Beal a quant à lui régalé les fans de Washington, et termine avec 34 points (12 sur 22 aux tirs dont 2/7 à 3pts), 8 rebonds et 9 passes.Pour la deuxième fois en trois jours, aucun joueur français n'était sur le terrain lundi !- New York Knicks : 109-88>>> Frank Ntilikina (NYK), blessé au genou, n'a pas jouéCleveland Cavaliers -: 91-101>>> Killian Tillie (MEM) n'a pas jouéOrlando Magic -: 99-121>>> Evan Fournier (ORL), blessé au dos, n'a pas joué- Philadelphia 76ers : 112-94>>> Vincent Poirier (PHI) n'a pas joué- Toronto Raptors : 112-111- Indiana Pacers : 127-122- Phoenix Suns : 128-107Reporté : Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans