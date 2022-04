NBA : Philadelphia en play-offs, les Lakers au bord du gouffre

Il faudra un miracle aux Lakers

NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 3 avril 2022

Dans une semaine, la saison régulière NBA prendra fin, et ce dimanche, ce sont pas moins de 24 équipes qui étaient sur le pont. Parmi elles, Philadelphia, qui devient la quatrième équipe de l’Est à décrocher son billet pour les play-offs, après Miami, Boston et Milwaukee. Les 76ers sont allés s’imposer 108-112 à Cleveland, qui devrait jouer le play-in, après un match serré, où Joel Embiid a marqué 44 points et pris 17 rebonds, tandis que James Harden a signé un triple-double à 21 points, 10 passes et 10 rebonds (23pts pour Darius Garland côté Cavs)., alors qu’en face, Pascal Siakam et Fred VanVleet ont fini avec 29 points chacun. Boston prend la deuxième place, après sa victoire 144-102 contre Washington (32pts pour Jaylen Brown), au détriment de Milwaukee, battu 112-118 à domicile par Dallas. Dans ce match très serré où aucune des deux équipes n’a compté plus de dix points d’avance, les Mavericks ont fini fort, dans le sillage d’un Luka Doncic à 32 points, 15 passes et 8 rebonds (28pts et 10rbds pour Antetokounmpo).A l’Ouest, quatre équipes ont déjà leur billet pour les play-offs (Phoenix, Memphis, Golden State, Dallas), mais c’est la lutte pour le play-in qui fait rage, avec trois équipes pour deux places, Sacramento étant officiellement éliminé depuis dimanche et sa défaite contre Golden State (90-109, 25pts pour Andrew Wiggins). Parmi ces trois équipes, les Lakers, mais leurs espoirs se sont encore amenuisés après la défaite 118-129 contre Denver.Les Lakers ont désormais deux matchs de retard sur la dixième place, avec seulement quatre rencontres à disputer (à Phoenix, à Golden State, contre Oklahoma City, à Denver), et il leur faudra donc un miracle cette semaine. Car devant, ça ne traine pas, et San Antonio a décroché une victoire capitale contre Portland (113-92), grâce notamment aux 28 points de Keldon Johnson. Les Spurs, dixièmes, reviennent même à un match de New Orleans, battu 119-100 chez les Clippers (22pts pour Marcus Morris), qui sont assurés du play-in.Assuré de finir premier de la Ligue et donc d'avoir l'avantage du terrain jusqu'au bout des play-offs, Phoenix a fait reposer Devin Booker et Deandre Ayton lors du déplacement à Oklahoma City, et le Thunder en a profité pour battre le leader sur le score de 117-96, en prenant les commandes au retour des vestiaires pour ne plus les lâcher. OKC a pu compter sur un Aleksej Pokusevski en triple-double (17pts, 12pds, 10rbds)Enfin, Minnesota peut toujours rêver des play-offs après sa victoire 132-139 à Houston (33pts pour Anthony Edwards, 28 pour Karl-Anthony Towns) qui lui permet de revenir à un match et demi de Utah.- Washington Wizards : 144-102Milwaukee Bucks -: 112-118>>> Frank Ntilikina (DAL) n'a pas joué, sur décision du coachIndiana Pacers -: 117-121>>> Stats de Killian Hayes (DET) : 22 minutes de jeu, 10 points (4/9 aux tirs dont 2/3 à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 7 passes, 1 interception, 1 ballon perdu, 2 fautesOrlando Magic -: 88-118>>> Stats d'Evan Fournier (NYK) : 15 minutes de jeu, 2 points (1/5 aux tirs dont 0/3 à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 2 rebonds, 1 passe, 1 interception, 4 fautes- Phoenix Suns : 117-96>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 27 minutes de jeu, 9 points (3/9 aux tirs dont 1/3 à 3pts, 2/2 aux lancers-francs), 4 rebonds, 5 passes, 1 interception, 2 ballons perdus, 3 fautes>>> Stats d'Olivier Sarr (OKC) : 22 minutes de jeu, 24 points (9/12 aux tirs dont 5/6 à 3pts, 1/1 au lancer-franc), 6 rebonds, 1 passe, 2 contres, 2 ballons perdus, 3 fautes>>> Stats de Jaylen Hoard (OKC) : 24 minutes de jeu, 4 points (1/3 aux tirs dont 0/1 à 3pts, 2/2 aux lancers-francs), 4 rebonds, 1 passe, 2 ballons perdus, 2 fautes- New Orleans Pelicans : 119-100>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 23 minutes de jeu, 6 points (2/5 aux tirs dont 2/4 à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 1 rebond, 5 passes, 1 interception, 3 fautes- Portland Trail Blazers : 113-92Toronto Raptors -: 109-114Sacramento Kings -: 90-109Houston Rockets -: 132-139Cleveland Cavaliers -: 108-112Los Angeles Lakers -: 118-129