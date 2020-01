NBA - Philadelphia : Embiid opéré de la main gauche

Les images avaient fait frissonner les plus douillets. Lundi, lors de la victoire 120-113 de Philadelphia contre Oklahoma City, Joel Embiid s’était luxé l’annulaire de la main gauche. « J’ai presque vomi en voyant son doigt » avait d’ailleurs déclaré son coéquipier Ben Simmons après le match. Le pivot de 25 ans avait pu reprendre la partie, la main solidement bandée. Mais ce jeudi, les 76ers ont annoncé qu’il souffrait d’une luxation du ligament collatéral radial et qu’il allait se faire opérer de cette déchirure vendredi matin. Il sera réévalué dans une à deux semaines et une date de retour sera annoncée ensuite. Absent ce jeudi lors de la victoire contre Boston, il manquera également les déplacements à Dallas samedi, Indiana lundi et la réception de Brooklyn mercredi, au minimum. Philadelphia, avec un Embiid à 23,4 points et 12,3 rebonds de moyenne, est actuellement cinquième de la Conférence Est, avec 25 victoires pour 14 défaites.