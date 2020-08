NBA – Philadelphia : Brett Brown limogé

Après l’élimination de Philadelphia par Boston au premier tour des play-offs NBA sur le score de 4-0, il semblait assez improbable que Brett Brown puisse continuer à entraîner les 76ers la saison prochaine. Et c’est donc sans grande surprise que les 76ers ont annoncé ce lundi soir le limogeage du coach de 59 ans. Brett Brown était arrivé en 2013, et avait signé trois première saisons catastrophiques (avec respectivement un bilan de 19, 18 et 10 victoires) avant d’enclencher « The Process », avec l’arrivée de deux joueurs très hauts draftés mais souvent blessés (Joel Embiid 3eme en 2014, Ben Simmons n°1 en 2016), ce qui a permis aux 76ers de participer aux play-offs en 2018, 2019 et 2020.

Tyronn Lue ou Jay Wright favoris pour lui succéder

Cette saison, après l’élimination cruelle au buzzer contre Toronto en demi-finale l’an passé, les 76ers faisaient figure de gros outsiders de la Conférence Est, notamment suite à l’arrivée d’Al Horford. Mais l’alchimie ne s’est jamais produite et Philadelphia, catastrophique à l’extérieur et très bon à domicile, a terminé sixième, avant donc de se faire éliminer par Boston. La blessure au genou de Ben Simmons pendant les matchs de saison régulière dans la bulle d’Orlando, n’a évidemment pas arrangé la situation. Selon ESPN, Tyronn Lue, le coach qui a conduit Cleveland au titre en 2016 et qui est actuellement assistant chez les Clippers, et Jay Wright, le coach de Villanova en NCAA, sont les favoris pour lui succéder. Dans un premier temps, se séparer de l’une des stars, Joel Embiid ou Ben Simmons, n’est pas à l’ordre du jour, et le futur coach devra trouver une solution pour les faire bien jouer ensemble. Pas simple…