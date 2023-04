NBA : Paul George va manquer le début des Playoffs

Même s'il a évité le pire avec une « simple » entorse du genou droit face au Thunder le 21 mars dernier, qu'il s'est échauffé il y a quelques jours avant le match contre Portland, donc qu'il va de mieux en mieux globalement, Paul George ne pourra néanmoins débuter le premier tour des playoffs, contre les Suns.

Dans un premier temps, il sera donc sans doute absent pour les deux premiers à Phoenix, face à Kevin Durant, Devin Booker, Chris Paul et compagnie. Avant peut-être un retour dans dix jours pour les matches à Los Angeles ? Rien n'est confirmé pour l'instant.

Cette saison, l'ancien d'Oklahoma City, lieutenant de Kawhi Leonard, tourne à 23.8 points, 6.1 rebonds, 5.1 passes et 1.5 interception de moyenne, et son absence, même si Tyronn Lue a un gros effectif à sa disposition, est un évidemment un coup dur pour Los Angeles, face à un tel adversaire et à ce moment de la saison.