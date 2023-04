NBA : Paul George absent du premier tour des playoffs

Victime d’une entorse du genou il y a un mois, Paul George était déjà annoncé indisponible pour les deux premiers matchs de la série du premier tour des playoffs face aux Phoenix Suns. Sauf que l’arrière/ailier des Los Angeles Clippers ne pourra en fait pas participer du tout à la série face à la troupe de Kevin Durant, Devin Booker et Chris Paul.

Une mauvaise nouvelle pour la franchise de Tyronne Lue, puisque le All-Star est un maillon essentiel au soutien de Kawhi Leonard, avec 23.8 points, 6.1 rebonds, 5.1 passes décisives et 1.5 interception de moyenne cette saison. Sans lui, Los Angeles perd sa deuxième menace et il ne sera donc pas simple de s’extirper du premier tour pour rallier les demi-finales de conférence.

Si les Clippers échouent au premier tour, ce serait une déception de plus pour la franchise de Steve Ballmer, qui affichait pourtant l’effectif le plus dense de toute la ligue cette saison, avec le retour aux affaires de Kawhi Leonard suite à sa rupture des ligaments croisés du genou, et sa saison blanche.