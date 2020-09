NBA : Pascal Siakam, moteur éteint

Endosser le costume de leader en succédant à Kawhi Leonard ? Pas une simple affaire. C'est pourtant ce qu'à accompli avec brio Pascal Siakam cette saison. Devenu All-Star, le MIP 2019 a même été dans la discussion pour ravir de nouveau le trophée, passant de 17 à 23 points de moyenne lors de cet exercice. L'interruption de la saison et la pandémie de Covid-19 a par la suite totalement rabattu les cartes du championnat et dans la bulle, certains joueurs ont baissé de niveau. Ce fut le cas de Paul George un temps, et cela ressemble désormais à de l'histoire ancienne pour l'ailier des Clippers. Pour Pascal Siakam en revanche, le mal dure.

A Orlando, "Spicy P" a perdu tout son sel. Sur les 7 matchs de reprise avant l'entrée en Playoffs, Siakam a tourné à moins de 17 pts de moyenne, dépassant à seulement une reprise la barre des 25 unités. Un chiffre que l'on aurait pu expliquer par un temps de jeu plus faible, en préparation à la post-season. Mais les difficultés ont duré pour le numéro 43. Contre Brooklyn au premier tour, l'ailier fort a certes amélioré son scoring (20.7 pts/m) mais en tirant avec une adresse plutôt suspecte (30/72 sur l'ensemble de la série, soit 41%). Face au Boston, c'est pire. Après cinq rencontres, Pascal Siakam affiche une moyenne de moins de 16 pts/m et son adresse n'a presque pas bougé (32/79 soit 40.5%).

Nick Nurse ne comprend pas

Gêné par la défense agressive de Jaylen Brown ou l'activité de Jayson Tatum, le Camerounais semble accuser le coup physiquement. Lui d'habitude si porté vers le cercle peine à se créer des positions préférentielles et paraît même résigné sur son sort. Un langage corporel inquiétant. "Je ne sais pas pourquoi il est tellement hors rythme depuis la reprise dans la bulle [...] C’est dommage car il était si fort lors des derniers Playoffs et toute la saison" se lamentait Nick Nurse après la rouste infligée par les C's aux Raptors lundi soir. Comme en plus Siakam n'est pas un shooteur naturel, Boston s'adapte très bien à cette configuration en lui laissant de l'espace pour tirer à 3-points et lui bloquer l'accès au cercle.

Dans une série sous forme de montagnes russes pour eux, les Raptors sont dos au mur avant le game 6 cette nuit (00h30 - beIN SPORTS 1). A un revers de prendre la porte dès les demi-finales de Conférence, les Canadiens se heurtent à la réalité des Playoffs. Rouleau-compresseur au collectif parfaitement huilé en saison régulière, les champions en titre ne peuvent s'appuyer aujourd'hui sur un go-to-guy de la trempe de Kawhi Leonard. Un rôle peut-être encore lourd à assumer pour Pascal Siakam du haut de ses 25 ans ? Cela n'aurait rien d'affamant puisqu'il faut se rappeler que le natif de Douala ne dispute que sa quatrième saison NBA. S'il veut l'a prolonger encore un peu, il lui faudra montrer un bien meilleur visage cette nuit.

